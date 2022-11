Tello imita a Císcar

Nada es gratis como acaba de recordar Elon Musk a los millones de usuarios de Twitter. Bien lo saben los artistas que han enviado una carta al alcalde Joan Ribó para que se salte el proceso de primarias de Compromís y tenga el detalle de subir a Gloria Tello algunos puestos en la lista, no sea que la voluntad popular expresada en las urnas haga que quede fuera del próximo hemiciclo municipal. Esa declarada buena intención artística no le hace ningún favor a la concejala. Primero porque recurre al viejo sistema de Consuelo Císcar para hacer valer su poder en aquel PP de Zaplana y Camps, aunque con firmantes de más caché, sin ánimo de ofender. Tengo detectados algunos simpatizantes de entonces que repiten ahora. Además, esconde el perverso mensaje que la democracia solo sirve cuando me conviene. Porque a nadie se le escapa que ha sido el entorno de la regidora el que ha tocado a rebato después que sus compañeros de partido, Iniciativa, la eligieran en cuarto lugar, tras Sergi Campillo, Luisa Notario y Juan Antonio García. Intentar forzar desde fuera el criterio mayoritario de una organización básica del sistema constitucional tiene un nombre muy feo en ciencia política.

Aunque lo mejor de la carta es su literatura. Los abajo firmantes, encabezados por el diseñador MacDiego, escriben a Ribó para «revertir este asunto», porque quieren representantes públicos con sensibilidad por la cultura y que «se dejen la piel como Gloria nos lo demuestra cada día». Sin entrar en cuestiones epidérmicas, el borrón en la gestión de Tello se llama Palau de la Música, que lleva más tiempo cerrado que los años que tardó en construirse. Una incidencia que ha dañado el prestigio filarmónico de la ciudad, con el perjuicio ocasionado a la Orquestra de València y por consiguiente a los cientos de melómanos que llevan varias temporadas deambulando por espacios inapropiados para un concierto del nivel de los maestros de la OV. Por no hablar del conflicto laboral con la Banda Municipal, con continuas protestas musicales delante de la fachada consistorial y con un desenlace final gracias a la intervención decisiva de alcaldía. Si uno solo de los históricos y pacientes abonados del Palau copiará a la inversa la iniciativa de los artistas partidarios de Tello, en menos de media hora conseguiría el triple de firmas en contra de la continuidad de la concejala de Cultura. La democracia no va de adhesiones inquebrantables, por eso resulta inquieto que una campaña así salga de alguien que milita en un partido que se proclama de izquierdas, verde y valencianista. Se supone que la dedicación y valoración del trabajo institucional la realizan primero los compañeros de coalición y en último lugar la ciudadanía en las elecciones. Lo que denota, a su vez, una desconfianza en los propios resultados, pues Tello irá en la lista, en el puesto número once o doce, y esa carta pone al descubierto que las previsiones más optimistas de Compromís son diez. Lo que es indiscutible es la sagacidad que ha tenido Tello para descubrir que en la cultureta domina aquello de «¿qué hay de lo mío?». Demostrado queda que para la gestión cultural valenciana hay que ser más atrevido que leído.