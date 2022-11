Feijoo, més enllà d’on estiga, se li ha vist el plomall de lluny. Ja pot estar a l’Uruguai o a Madrid. La veritat és que mai defrauda. Ara va i resulta que primer calia deixar als morts en pau, però ell i els seus, no paren de traure als morts d’ETA cada vegada que els ve de gust. O millor dit, que els interessa.

Té nassos el tema que, després de més d’onze anys de la desaparició de la banda encara juguen amb el tema. I si, les víctimes sempre seran les víctimes, amb això cap discussió. Sobretot, quan es demana que als morts se’ls deixe tranquils. O s’hi val per a tots o no s’hi val per a ningú. I en aquest cas, que ho diga després de l’exhumació de les restes del feixista Queipo de Llano de la Catedral de La Macarena en Sevilla, amb mandat del Govern després de l’aprovació, per fi, de la llei de Memòria Democràtica.

Quan aquest colpista va ordenar assassinar a més de quaranta-cinc mil persones, entre elles a García Lorca, per no pensar com ell foren o no del seu ‘bàndol’. Quan va ordenar violar dones, i un llarg etc., que el líder de l’oposició s’atrevisca a dir aquesta classe de coses, sembla com mínim, ofensiu cap a totes les víctimes d’un dels més ferotges sanguinaris colpistes.

Però no content i de viatge en Uruguai, no té millor idea de «definir» la sublevació franquista i el cop d’Estat del feixista dictador Franco amb una frase. A saber i és literal: «hace 80 años nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos», i tan ample.

Res a dir de tota la gent soterrada a les voreres, assassinada per defensar al legítim règim de la II República. Res a dir de totes les dones amb els cabells rapats o violades, o a les que van furtar les criatures als paritoris amb la connivència de l’Església Catòlica, res a dir de tota la gent que va ser condemnada a camps de concentració i a treballs forçats per a l’oligarquia que va donar suport al dictador. De tot això ni una paraula.

I aquest era el moderat? El que venia a salvar al PP després del cop d’estat intern que li van fer a Casado? Aquest que calla davant del desgavell de la sanitat pública a la Comunitat de Madrid per por a Díaz Ayuso que ja li ha pres el pols? Aquest ha de defensar al seu partit? Quina vergonya tindre a un líder de l’oposició així.

Però ara que ho pense millor, és l’escola de líders que crea el PP quant està a l’oposició. Uns líders, dones i homes, que no volen construir país quan no són ells i elles qui governen. Només volen desgastar, inhabilitar al Govern legítim encara que siga fent el ridícul a Europa com ja ho han fet en alguna ocasió.

Només volen el Govern per afavorir la seua gent com hem vist a Madrid o vam patir al País Valencià al llarg dels llargs anys de Govern del PP a la Generalitat o als grans Ajuntaments.

Si, se li ha vist, una vegada més el plomall a Feijoo que el dissimulava millor a Galícia, però en eixir de la seua zona de confort, se li ha caigut la mascareta del tot i ja sabem qui és i què vol.

En fi...la dreta de sempre que canvia de cares, però no d’actituds ni de forma d’actuar.