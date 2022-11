Una treintena de organizaciones sociales valencianas hemos denunciado ante la Fiscalía al ex comisario Ricardo Ferris por equiparar inmigración con la delincuencia e instar a los «españoles» a «dejar de ser pacíficos» ante «la situación actual». Nos hemos visto en la obligación de recurrir a la justicia -que debería haber actuado de oficio- porque su discurso no sólo merece la condena social sino también la penal.

A lo largo de la historia las tragedias más violentas no se han desatado de un día para otro sino que van precedidas por comentarios, discursos, acusaciones e incluso campañas de estigmatización contra determinados grupos sociales, que crean el caldo de cultivo propicio para que se dé el paso de ejercer la violencia contra quienes pertenecen a esos colectivos. Esto lo vimos con el nazismo, el fascismo y las matanzas en Ruanda o en la ex Yugoslavia y lo estamos experimentado ahora mismo en que el auge de la extrema derecha y de los delitos de odio coincide en el tiempo.

El ex comisario vinculó inmigración y delincuencia, acusó a las personas extranjeras de cometer la «práctica totalidad» de los delitos que se producen en España, incluidas las violaciones, y dijo que se especializaban en determinadas acciones delictivas según su origen. Pero, además, incitó públicamente a «actuar y echarle narices» frente a «la situación actual» y afirmó que «los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo». Estas fueron las palabras literales que pronunció en la jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana organizadas por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española el 14 de octubre en el Ateneo Mercantil de València.

Por eso, consideramos que, además de su destitución, debe ser juzgado por incitar al odio contra las personas extranjeras, un delito contemplado en el artículo 510.1.a del Código Penal y castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Pero, además del contenido de sus palabras, hay otros elementos en su actuación que lo vinculan con este delito:

-Fue presentado, con su beneplácito, como inspector jefe, jefe de la comisaría Centro de València, ex integrante de una unidad aniterrorista y asesor de tres delegados del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Todo ello para tratar de dotarle de autoridad ante el auditorio y dar la máxima credibilidad a sus afirmaciones.

-En todo momento quedó clara su intención de llamar a la ciudadanía a pasar a la acción aunque su exhorto se base en falsedades. Efecto colateral de todo ello puede sder sin duda una espiral de violencia hacia las personas extranjeras y las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por cual, se está incitando a comportamientos que pueden estar penados en nuestro ordenamiento jurídico ¿No es justo lo contrario de lo que deben perseguir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Un comisario de policía es un funcionario que debe respetar y proteger el otrden constitucional y democrático de nuestro Estado social de derecho. Es parte de su responsabilidad y constituye una garantía democrática.

-Su discurso fue ampliamente difundido, entendemos que también con su aprobación, por las redes sociales de los convocantes del acto y afines. De hecho, ya empezó a producir efecto su incitación al odio. La red se ha llenado de comentarios contra las personas extranjeras. A quien se atrevió a decir que su familia vino en patera le contestan: «Vino en patera y saldrá a patadas», «Lástima que no se hundiera». Otros responden al llamado a la acción de Ferris: «Toca a hacer algo y es ya», «La culpa la tenemos los ciudadanos, por no salir a la calle armados hasta los dientes y exigir legítimamente que impere la justicia». Y a la noticia sobre nuestra denuncia comentan: «Qué pena de cunetas vacías». Además, grupos ultraderechistas convocaron una concentración -no autorizada- cuando se supo que Ferris había sido destituido.

El ex comisario mintió y sigue mintiendo descaradamente. Posteriormente a su participación en el acto de Vox, el autodenominado «guerrero» y «león de las calles» ha tratado de matizar su discurso sin mucho éxito. Tal como se puede oír en los vídeos de la jornada, inició su intervención afirmando con rotundidad: «Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia», llegando a decir también que «todos los que vienen en pateras son ex presidiarios, acaban de salir de la cárcel» y «absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera».

Ahora ha declarado a distintos medios que «nunca dije que inmigración ilegal es igual a delincuencia. Lo que realmente aseguré en ese acto (…) fue exactamente lo contrario (…) Delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal». No sólo mintió en su supuesto desmentido sino que reiteró su acusación contra las personas migrantes (independientemente de si tienen o no papeles ya que esta es una cuestión ajena a su voluntad que varía con el tiempo) sin ningún tipo de estadística que la avale porque precisamente los datos dicen lo contrario. En 2021 hubo 410.842 delitos en España, según el INE. El 81% fueron cometidos por personas españolas (75%) o nacionales de otros países de la UE (6%). En total, el año pasado hubo 282.210 personas condenadas de las cuales 229.660 eran de nacionalidad española o de otros países de la UE (81%). Conclusión: las personas españolas o procedentes de otros países europeos son las que mayoritariamente cometen delitos y son condenadas en España. En la Comunitat Valenciana hubo 34.927 personas condenadas (25.751 españolas y 9.176 extranjeras). La intención del ex comisario no es solucionar el pretendido problema sino sacar rédito político posiblemente para sí mismo y para quien lo invitó al acto (Vox). ¿Se acabaría con la delincuencia si la ciudadanía le «echara narices» y dejara de ser pacífica? Parece obvio que no solo se mantendrían los niveles de delincuencia -que, como hemos visto, en su gran mayoría es cometida por españoles-, si no que a esta se añadiría la violencia racista de las patrullas de vigilantes «patriotas» a la caza del inmigrante.

Estamos totalmente en contra de un escenario de terror como el que el ex comisario propone. Creemos en una sociedad inclusiva, donde podamos vivir dignamente, sin miedos ni carencias fundamentales. Una sociedad pacífica y democrática en la que, por supuesto, quepan aquellas personas que han tenido que huir de sus países por la persecución política, la violencia o la miseria.