Desde hace 400 millones de años, los tiburones existen en los océanos de la tierra. En todo este tiempo, han tenido tiempo para adaptarse a los cambios en estos ecosistemas. Los tiburones, son peces cartilaginosos. Se ha escrito mucho de lo propensos que son los tiburones a atacar al hombre, tanto por lo que exageran su ferocidad natural como por los que les califican de inofensivos. Es cierto que los tiburones son tímidos y cautos. Pero también es un hecho que algunos son peligrosos para los humanos y deben ser soslayados. Aunque para la mayoría de las gentes los tiburones tienen una apariencia siniestra y una reputación espantosa, cuentan al mismo tiempo entre los más elegantes y gráciles de todos los peces.

Morfología del tiburón

El cuerpo del tiburón no presenta esqueleto óseo, es cartilaginoso, es lija con dentículos dérmicos (forma de diente) de las escamas placoideas. Su cuerpo es fursiforme (forma de fusil o ahusado). Subclase elasmobranquios, término científico originario del griego que significa placa de metal o lámina de metal. Por delante de la boca ventral, presenta un rostro afilado; el extremo posterior de la columna vertebral se eleva para formar la cola heterocerca los esqueletos apendiculares: dos. El juego de aletas consta de dos pares de aletas, pectorales y pelvianas sostenidas por los esqueletos apendiculares; dos aletas impares dorsales, y una aleta impar caudal. El duro y correoso tegumento está cubierto por escamas placoideas. Ambas mandíbulas, superior e inferior, están provistas de muchos dientes triangulares afilados, que cuando se pierden, son reemplazados por otra fila de dientes. Los dientes, les sirven para atrapar a la presa que, generalmente, es engullida entera. La musculatura está metamerizada y especialmente eficaz en las ondulaciones durante la natación.

¿Cómo preservarlos de la extinción?

Al eliminar especies de tiburones en los ecosistemas de los arrecifes de coral, otros depredadores como el mero proliferan. ¿Qué podemos hacer para que no desaparezcan estos elasmobranquios (tiburones)? No consumir productos que contengan tiburón. El hábitat del tiburón son las aguas superficiales siendo el superdepredador de la cadena trófica de la vida marina. Su nicho ecológico es ése. Es como su profesión. Cercanos a la costa (tintoreras) que son prácticamente inofensivos, en mar abierto, y en las abismales profundidades. Se pueden distinguir tres especies según el nicho ecológico. El hábitat del tiburón son las aguas superficiales de los océanos. Muchos tiburones viven sobre la superficie, para encontrar las fuentes de alimentos que persiguen. En las playas de la Comunitat Valenciana, a veces, aparece alguna tintorera (Prionace glauna), nombre científico originario del griego que significa prión sierra, dientes con el borde aserrado; latín glaucus, color azul. El tiburón tintorera, o tiburón azul, puede ser observado en aguas de todo el mundo excepto en zonas polares. Es un depredador que se nutre de peces, moluscos (blando, suave) y cefalópodos (pies en la acebeza). Como cualquier otra especie, podría llegar a morder si se sintiese amenazado o muy molestado. El tiburón tintorera, luce un hermoso color azul celeste precioso. Además de la tintorera, por el mediterráneo, por sus playas, podemos ver al tiburón pintarroja (Scyliorhinus canicula). Es un pequeño tiburón con el hocico redondeado.

Tres tipos de reproducción en los elasmobranquios

Los tiburones se reproducen de tres maneras. Una, de forma vivípara, que retienen el huevo en desarrollo en el útero sin su fijación a la pared materna. También lo pueden hacer de manera ovovivípara, cuando expulsan huevos grandes con mucho vitelo nutritivo inmediatamente después de la fecundación. Y además, de forma ovípara, cuando sus huevos fecundados en unas cápsulas llamadas bolsa de sirena, que ha menudo están sujetas mediante zarcillos a algas marinas. Más tarde, el joven tiburón emerge de su cuna. Estas bolsas de sirena, a menudo pueden verse en las orillas de las playas.

Entre las demás especies de tiburones, destaca el tiburón ballena (Rhincodon typus), nombre científico que significa “hocico”, “diente”, que alcanza los 10 metros de longitud. Es planctófago, filtrador de alimento. Le gusta el Kril y el plancton.

Lamentablemente, la carne del tiburón pintarroja, se dice que es blanca y de textura firme son sabrosas. No quiero continuar de la pena que me produce saber que esta especie de tiburón es tan sabroso para recetas culinarias. Nefasto. Se debería de prohibir totalmente la sobrepesca y captura de estos elasmobranquios (tiburones), el tiempo que fuese necesario para que se recuperaran las especies afectadas. Me produce verdadera vergüenza cuando hay personas que capturan un escualo de varios metros de longitud, y tienen el valor de fotografiarse con él como un trofeo. Es realmente deleznable, horroroso, infundado, descabellado, nauseabundo y un largo etcétera de calificativos Los tiburones, son los emperadores alados de los océanos.

Reiterar que -como cualquier especie de animal-, -excepto el delfín- los tiburones no atacan por atacar, lo harán única y exclusivamente para alimentarse. La Fundación Oceanogràfhic en Valencia, está difundiendo ambientalmente, con las mejores investigaciones que se realizan para preservar a los elasmobranquios, en el Congreso Internacional de Tiburones que se celebra en València, con la asistencia de más de 400 expertos de todo el mundo para preservar de la extinción a todas las especies de tiburones. En las grandes cadenas de supermercados se venden alimentos congelados de tintorera o marrajo. Y también en la alimentación para mascotas, se ha encontrado carne de tiburón.