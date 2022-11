Bajas la guardia cuando esperas tu turno en el cajero del supermercado y el capitalismo se apodera de tu cuerpo –y no digamos el Patriarcado. Uno va con prisa aunque no sabe adónde. Una pareja de ancianos conversa con la cajera. Falta el café con pastas aunque la armonía entre quienes charlan amigablemente invita a imaginarlos en el escenario ficticio de una cálida sala de estar. El ritmo de vida neoliberal fulmina estilos existenciales humanos, modos de pensar y también de vivir, consecuencia, asimismo, de la extinción de palabras tiernas y de espacios amables. Apenas usamos «cuarto de estar» porque nunca estamos en el ser ni en el estar, sino que, robotizados por fuerzas productivas, nos obsesionamos en la inmediatez del mañana. ¿De qué modo ocuparemos el domingo? ¿A qué hora recojo a los niños? ¿Qué me falta por rematar en el trabajo? El cuarto de estar se esfumó de nuestro hogar. Hoy uno acude a casa para dormir somníferos mediante. Madrugamos por cortesía de estimulantes. La cafeína como droga que nos ubica en el mundo. También los jóvenes suplen la falta de cuarto de estar a través de bebidas isotónicas. Ningún chico o chica soportaría una jornada en su centro educativo si no fuera por las drogas. A su vez, ningún docente domaría el rebaño en situación lúcida.

Los viejitos se toman su tiempo mientras guardan la compra en el carro. Sonríen, bromean con la cajera y se despiden con un «ya te contaremos la próxima semana». Puede que sea su conversación del día, quién sabe. Pero la parsimonia existencial no se ve con buenos ojos por el capital; las personas que guardamos cola nos desesperamos ante el gesto antisistema de los ancianos. Cosas de la senectud, moverse por la vida como quien dispone de todo el tiempo a su favor. Un acto de resistencia en toda regla. Nos recuerdan que se puede vivir mejor con menos. Nos advierten de que nos dirigimos a toda mecha sin un destino digno. Nos hacen ver las miserias de una vida entregada a los horarios, a la esclavitud laboral y a la lógica del sinvivir. La gente de la tercera edad nos hace la peineta porque su existencia dispone de tiempo, lentitud, serenidad y sosiego. ¿Quién no vendería su alma al diablo por un poco de calidad de vida? Para conseguirla debes convertirte en un paria o un viejo. Algún día estaremos en la cola del supermercado y nos odiarán por la lentitud, por exhibir un tiempo del que nadie dispone, por expresar un modo de vivir sin prisa. Podremos recuperar el cuarto de estar y, por consiguiente, nuestro ser. Construiremos una habitación propia aunque solo sea en la cola del supermercado, pues, en la sociedad de la autoexplotación, lo viejuno apesta a óbito. Alguna gente senecta nunca pudo distraerse en la cola del supermercado porque terminó en una residencia, una suerte de centro comercial gélido en el que se aglutinan los viejos que estorban. A las criaturas se las deja en el colegio o guardería, a la juventud en el instituto, a la vejez en el geriátrico. Aparcamos a las personas. El ritmo frenético del capitalismo impide dedicarnos tiempo. Quién sabe si en un futuro no muy lejano las viviendas ya no contarán con salón y cocina. A fin de cuentas los hogares han muerto, como murieron las familias, el tiempo, la conversación y la sala de estar. Muerto el ser, muerto el estar, sólo queda la nada. La nada como sinónimo de capitalismo. Calma, hace falta mucha calma. Aunque sea en el supermercado.