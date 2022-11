Hay un estrés de ser feliz o ser feliz se ha convertido en un oficio que da mucho estrés, porque basta echar un vistazo a la vida real o zambullirse un rato en la existencia virtual para ver cuánta gente padece un estrés y una histeria, una obsesión y una neurosis por la felicidad —la felicidad falsa que se hace consistir en una plenitud permanente, ininterrumpida, intensísima e imposible—. Se trata de un concepto nuevo de felicidad que impone hacer muchas cosas, disfrutarlas al máximo y evitar a toda costa cualesquiera individuos, cosas y situaciones que transmitan la más mínima negatividad.

Se les denomina «elementos tóxicos», y en su número entran desde los aspectos ingratos o simplemente incómodos del trabajo hasta los amigos que sufren dificultades. La nueva y estresante felicidad, por tanto, no es la felicidad real sino una variante de la indiferencia y del hedonismo, que ha venido a suplantarla. Exige que seamos felices a tiempo completo y sin cortapisas, que no miremos atrás, que pensemos poco, no revisemos nada y difundamos a los cuatro vientos el bienestar apabullante que nos gastamos. Es un trabajo agotador, porque transmite o pretende transmitir un estado espiritual que no existe. No hay nadie que sea feliz todo el tiempo y en cualquier sitio. No hay nadie que haga siempre lo que le gusta y que obtenga siempre de ello idéntica satisfacción. De ahí que la nueva felicidad —la felicidad que no admite más que un presente perfecto y un futuro halagüeño— produzca un estrés considerable, una desazón morbosa, un vacío devorador.

Es una idea reduccionista, falaz de la felicidad; una idea mutilada e irrealizable; porque la felicidad consistente y enteriza, la felicidad auténtica es a toro pasado, en retrospectiva, en recapitulación de lo bueno y de lo malo, de la vida en conjunto, celebrando los aciertos y rechazando los errores, mientras que la nueva felicidad elimina las complejidades y construye álbumes, collages, espejismos a base de trajines forzados y risas congeladas, documentos propagandísticos para convencer a los demás de que se atraviesa un momento magnífico, un carrusel de placeres y diversiones. La nueva felicidad es una selección, un corta y pega, un desorejamiento estresantísimo porque se hace bajo presión, a tiempo real, para ofrecer de inmediato al auditorio una versión elaborada, edulcorada y muy competitiva de cada valle de lágrimas particular. En la red social somos avatares, personajes que se despepitan, obsesionan y estresan por mostrar su lado bueno, su perfil fotogénico, su bonita efigie parcial y embustera. El estrés de la felicidad es el agobio innecesario de pergeñar una imagen; la urgencia injustificada de retransmitir lo que hacemos y, sea o no cierto, lo bien que nos lo pasamos; el prurito enfermizo de rivalizar con los demás en sorpresas, alegrones y fanfarrias. Es la felicidad espuria de la sonrisa impostada, el destino exótico, el ocio hiperactivo, la embriaguez de la metamorfosis y, sobre todo, la impaciencia del corazón, ese miedo cerval a los pesares ajenos que nos hace construir decorados. Un trabajo realmente agotador. Un trabajazo que conlleva un estrés endemoniado. El asunto cobra tintes impredecibles, y se han producido ya las primeras bajas por el estrés de la felicidad, por el sobreesfuerzo, el paroxismo y el agotamiento de no quedarse atrás en punto a deleite, alborozo y regocijo.