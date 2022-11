El barco de Teseo

Te encuentras la carta de un padre por su hijo de ocho años y medio, sordociego, luchador desde el primer día y recién enterrado, y tus dolores, tus agonías interiores y laborales, no son nada. Te encuentras con la Historia y las miserias de hoy no duelen tanto. Hubo un tiempo en que el hombre estuvo solo, en que los viejos dioses habían muerto y los nuevos no habían llegado. Lo escribió Marguerite Yourcenar sobre Adriano y lo recordaba estos días Susana Fortes. Los tiempos que corren son algo así. Puede ser. A mí nunca me gustaron los dioses, quizá porque nunca me crucé con alguno. Solo conocí humanos llenos de hermosas imperfecciones, ganando el perdón todos los días. Perdón que no todos logran concederse. Puede que no haya dioses, ni siquiera figuras públicas como Adriano, pero puede que ya no sean necesarios, que su tiempo pasó como se evaporó el de las monarquías, intentando hoy la supervivencia por adaptación a un mundo que las sobrepasó, definiendo su existencia en no molestar.

Puede que no haya dioses, pero resiste la esperanza en algo mejor. Donald Trump se creyó más que un semidiós pero ha vuelto a tropezar con los suyos, con un pueblo que se resiste al poder absoluto que él ansía, al mundo donde él construya la verdad, la justicia y la historia. Es una semana para la esperanza porque han sido los más jóvenes quienes más han salido a votar para poner freno a ese mundo roto e insolidario que pretende achatar la libertad con una versión distorsionada de esta. Esas generaciones digitales que miramos con condescendencia han mantenido el sueño de la democracia. Son las mismas que dieron un aldabonazo hace unos años sobre el cambio climático. Puede que no haya dioses, pero hay motivos para creer. Para continuar creyendo. Es una semana para la esperanza porque mentir con mala fe empieza a no ser gratis. La misma justicia que denigramos cuando condena excesos en la libertad de expresión es la que ahora ha empitonado al guardia civil que mintió en las redes para demonizar a los inmigrantes. Y es una semana para la esperanza porque una respuesta carente de humanidad de los agentes de frontera ante esos extranjeros que quieren entrar en el paraíso (puede que sin ser Gandhi), tiene consecuencias, al menos políticas. Es bueno para la salud del país y para una cierta idea de futuro. Es una semana también para la esperanza porque ha sobrevivido la fe en una mayor prosperidad con la confirmación de la gigafactoría de Sagunt, a pesar de los malos augurios de hace poco, y porque casi nadie se ha aprovechado de la coyuntura para jugar a la contra, a pesar de lo que políticamente alguno podía ganar en el corto plazo si todo se iba al traste. Creo poco en los momentos decisivos, pero creo bastante en el poder de la ilusión y en el desencanto: el entierro de un proyecto vendido como transformador hubiera tenido consecuencias severas. Es una semana para creer que el futuro puede ser mejor que el presente, aunque me sigue pareciendo que para que algo así pase es necesaria una reconciliación con el pasado. Este no puede ser una sima que nos separe. El pasado no puede ser una cuneta llena de huesos, ochenta años después, de quienes soñaron una sociedad mejor. Vi y escuché hace unos días emocionado el monumento teatral que Juan Diego Botto ha construido a partir de Federico García Lorca. Una noche sin luna lleva más de un año llenando salas y no es extraño. El autor y actor utiliza la paradoja del barco de Teseo —aquella nave a la que le cambiaron todas las piezas pero para los atenienses seguía siendo el barco de Teseo— para reflexionar sobre hasta qué punto la memoria nos construye. Somos lo que recordamos y los demás recuerdan que fuimos, aunque nos cambien todas nuestras células. Somos, como pueblo —seguimos siendo—, aquel que se partió el alma y los huesos sobre una tierra dura y seca hace ya cerca de un siglo. Da igual que alguno lo intente desdibujar. Da igual que alguien diga que fueron discusiones de nuestros abuelos. Da igual que algunos digan que lo que importa es el futuro. No hay futuro sin pasado. Al menos mientras estemos hablando del nuestro.