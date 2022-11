La magia del espectáculo

El verdadero político es un señor como todos los demás que, después de haber leído los diarios y las redes sociales gratis, puntúa las noticias y las opiniones y les adjudica un valor. Al comentario que habla sobre nuevos horizontes que se abren la valora con un 18 y a la columna de Millás Saber venderse con un 0,5, aunque le haya gustado. El caso no es que le guste o no porque, en general, a la gente le gustan muchas cosas que sabe que no deberían permitirse por muy verdaderas que sean.

Lo que los políticos empeñados en apoyar ideas carismáticas, y lo que los carismáticos, caraduras empeñados en imponerse al elector, llaman «la incomprensión de la gente», no es más que nuestro derecho supremo como electorado. Ay de los que no asienten ante los proyectos dodecafónicos, los lemas rapeados, las ideas deslumbrantes. Merecerían ser acusados eternamente ante los ojos de la humanidad futura por obstruir el pragmatismo ideal. De aquí a unos siglos, cuando los arqueólogos africanos hagan sus excavaciones en lo que fue España, pensarán que nos pasábamos el día en casa ejecutando las extravagancias de nuestro subconsciente. Que nuestra urgencia vital era que algunas fantasías incorpóreas salieran a la calle vestidas de alternativas mientras comprábamos todo, incluso aburridas mujeres pobres, excesivamente reales, para concebir en sus prácticos envases dulces bebitos mudos, sin capacidad de análisis, a los que con tiempo y paciencia otros les explicarían, desde la estabilidad económica, lo que es el nuevo amor. Cuando los partidos atienden a cuestiones de fe son como aquellas empresas, pagadas por el gobierno, que investigan para encontrar yacimientos de plutonio que nadie vio. Algunas empresas se molestan un poco por la preferencia, pero no muy abiertamente, a fin de que no se descubra que también están fundadas en yacimientos inexistentes. Pero, como al presidente, a Dios, o al inventor de los bitcoins, todo el mundo les toma en serio por si de repente suena la flauta y tienen razón. Los verdaderos patriotas con fe no hacen preguntas, solo interpretan su papel. Por eso hay nada más fascinante que gobernar una monarquía absoluta, electiva y teocrática como el Vaticano, que lleva siglos anunciando el pronto hallazgo de la mayor mina de plutonio de universo. Tanto, que es posible que algún día me tome alguna religión en serio, puesto que no pierdo nada en el caso de que no sean efectivas. Sería una locura responsabilizar a ninguna honesta asociación de que las cosas del poder se manejen por dogmas. Al fin y al cabo, la fuerza del futurólogo está en la complaciente colaboración de su cliente. Ocurre de la misma forma con otros teóricos como los economistas, los constructivistas sociales o la interpretación de los sueños: por muy inverosímil que sea aplicar su análisis, es quien les consulta quien al final le da un sentido. Y por instinto, el consultante alterará los hechos en su cabeza para que coincidan con lo que dicen. Nuestra mente está programada para creer que cualquier pensamiento busca una solución. Basta que, entre todas las cosas ambiguas que se le digan, una sea rigurosamente cierta para convertir en verdad todas las demás. Y esa cosa verdadera se sabe sin magia, porque uno, sin querer, la reveló en las redes sociales, en una encuesta, en sus gastos del banco, en sus búsquedas de Google o por el cable de la televisión. Pero cuidado, esto funcionará hasta que alguien descubra un hilo de nailon brillar en la oscuridad. Entonces, todo el embrujo de nuestra civilización desaparecerá entre abucheos. Porque no es el espectáculo lo que nos produce risas o llantos, son nuestras risas o llantos los que nos hacen comprender el espectáculo.