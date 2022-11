Nos pareció, al menos a los que pensamos que sin una oposición seria no hay dialéctica democrática, que el PP entraba en una buena dinámica cuando se decidió a realizar unas primarias abiertas por vez primera en su trayectoria, con candidatas y candidatos de peso en aquel momento y ganó un joven llamado Pablo Casado, que había demostrado su valía como voz e imagen positiva del desgastado gobierno del presidente Rajoy Brey durante años difíciles que acabaron con la primera moción de censura victoriosa del vigente período constitucional en el reino de España, a cargo de Pedro Sánchez, que se mantiene aún como presidente del consejo de ministros, sumando la presidencia de la Internacional Socialista y pronto la rotatoria de la UE, al menos hasta topar con elecciones.

Casado, en cambio, salió de la jefatura de la oposición por un golpe brutal de su partido, similar al que Sánchez sufriera en su día, dizque por las encuestas y pedir cuentas a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las intermediaciones de su hermano. Lo cierto es que el presidente popular había marcado las distancias con respecto a la extrema derecha en sede parlamentaria, durante la moción de censura de Santiago Abascal, y respecto a la derechona de su partido en el telediario de las nueve, cuando Carlos Franganillo le preguntó en directo por el calendario judicial de antiguos cargos del PP y contestó: ni lo sé ni me importa. Ahora parece que a muchos les gustaría que Casado volviese por navidad, pues quienes veían más centrado al aclamado Núñez Feijóo, no contaban con su santa compaña.

Quizá el error estratégico más grave cometido desde la sala de máquinas de Moncloa fue lanzar una campaña apoyada por sus socios de UP contra Ayuso, que la convirtió en la heroína del mayo madrileño ante las restricciones de la pandemia del virus corona, que sigue matando, y presentar a Casado como un líder con el que era imposible llegar a acuerdos, ítem el intento de voltear con Cs los gobiernos de coalición de los pseudo liberales con el PP en las autonomías, empezando por el fracaso del PSOE en Murcia. Y ahora se encuentran con que ha vuelto la añosa derechona y el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, se atreve a decir que no hay suficientes camareros por problemas de aptitud y de actitud o el propio Feijóo, «el preparao» bis, define la guerra civil y la dictadura como peleas de nuestros abuelos.

No extraña así que la tropa voxera diga en las Corts valencianas que cuando gobiernen tomarán medidas, incumpliendo las leyes, contra este diario, Levante-EMV, con siglo y medio de supervivencia, o que el nuevo líder popular en el País Valencià, Carlos Mazón, hijo del casadismo, se haya quedado colgado de la brocha, pese a que la derechona sabe que aquí se juegan la última gran autonomía a su alcance que no controlan, tras Madrid y Andalucía. Pero Feijóo, despreciando las fosas comunes de españoles, gobierna para los vivos, los vivales de hoy y de siempre, y se le escapa a don Alberto ¡en noviembre! que el muerto es él y todavía no lo sabe, pues todo fluye muy deprisa y nada más volátil que la demoscopia o recordemos que los dos últimos comicios generales fueron a doble vuelta.

El problema del líder galaico es doble: ganando las elecciones, o gobernando, podría estar cuatro años y aspirar a repetir, pero si fallase, como en su día señaló Ayuso públicamente tras barrer Madrid, deberá dejar paso a otros compañeros o compañeras, como es nuestra versión chulapa de Giorgia Meloni, aspirante a dirigir tanto las huestes de la derechona, berlusconiana, como de la extrema derecha, salviniana, más sus propios ‘ayusers’. Feijóo puede quedar libre para las próximas autonómicas gallegas de 2024. Sólo perdura la ley mordaza. «O tempora, o mores».