luto por mi amiga

Tras 14 años de regalarme toneladas de amor, siestas, paseos, compañía y anécdotas a cambio de un pienso normalucho y los cuidados periódicos de veterinarios alsacianos, valencianos y andaluces, Patty, mi pequeña westie, murió la semana pasada. Tuvimos que sacrificarla. Su enfermedad no tenía remedio, no queríamos hacerla sufrir innecesariamente. Se fue durmiendo poco a poco. Ni siquiera notó la segunda inyección, la que le paró el corazón y los pulmones mientras mi mujer la acariciaba entre lágrimas. Yo no tuve el valor de sentir cómo la vida abandonaba a aquella cansada y orejuda bola de algodón.

Patty, como yo, era gandula, glotona, desobediente y no demasiado inteligente. Por eso creo que congeniábamos. También discutíamos. A veces Andrea, cuando llegaba a casa, nos encontraba a cada uno en una punta del sofá. La perra me había hecho una trastada, yo la reñía y la dejaba en su capazo. Ella se subía conmigo y, en lugar de buscar cariñitos, altiva, me ignoraba. Y yo me sentía culpable por haberle gritado, como cuando subí de la compra y la descubrí en la cocina con el hocico encajado en una lata de fabada que extrajo de la bolsa de reciclaje. No podía sacar el morro y yo, temiendo cortarla, me puse frenético. Ella no estaba mucho mejor, lloriqueando con aquella cara de «menuda pillada».

Afectado por un trastorno ansioso-depresivo, a mil kilómetros de mi hogar, desempleado, sin un duro y aislado por el idioma, la perrita me obligaba a salir de casa y juntos descubrimos Estrasburgo, y después Huelva, en largas caminatas bajo el sol, contra los cielos grises o sobre su adorada nieve. Su presencia mitigaba mi soledad, cuidar de ella era mi única y salvadora rutina. Nos metimos en algún lío, como aquella vez que tuvimos que escapar a toda velocidad y sin ninguna elegancia de una bandada de feroces cisnes a los que habíamos importunado en un canal del Ill, o aquella otra en la que le arrancó de la mano a un niño un crep de chocolate en un mercadito de navidad. Desde entonces, los visitaba con bozal, enfadadísima, mitad peluche, mitad Hannibal Lecter.

Paradójicamente, no me gustan los animales. Nunca tuve mascotas de pequeño, pero sería estúpido no admitir que vivir con Patty cambió mi visión del asunto. No me convirtió en antitaurino, pero modificó mi postura con respecto al toreo y me alejé de las plazas. Comprendí el amor y los desvelos de aquellos que los ven como parte de su familia y, al final, el drama resultante de perderlos. Encargarme de un ser vivo absolutamente dependiente de mí me preparó para encajar la paternidad con menos agobios.

Así que ahora entiendo perfectamente a los Byrds cuando lamentaban la pérdida de aquel chucho en «Old Blue» con esas doce cuerdas, esas armonías y ese aroma campestre tan marca de la casa. Lo mismo que Neil Young en «Old King», prima hermana de la anterior. En el maravilloso Álbum Blanco, McCartney puso todo su arte al servicio de su bobtail en «Martha my dear», cuando, por lo visto, se cagó en la alfombra. Cat Stevens le dedicó a su perro una certera declaración de amor en «I love my dog». Steve Marriott dejó que David Gilmour le cuidara a Seamus una temporada y el bicho acabó aullando en un blues acústico, con bien de slide, en Meddle. Yo no paro de escuchar a Elvis, arrasado por el dolor, en «Old Shep», curiosamente la primera canción que cantó en público a los diez años. Como él dice, si los perros tienen un paraíso al que ir, allí estará la tontorrona de Patty con el viejo Shep y los demás.