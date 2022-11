Benvinguts a l’hotel, i... als apartaments turístics, que ja en són una caterva a la ciutat de València. Segons estimacions de «Visit Valencia», en 2022 hi ha uns 5.553 apartaments turístics. No sé si arribarem als paràmetres de Barcelona, però «Living València» ja és una moda. I tots obeservem, expectants, els grans canvis que van generant-se.

És obvi que la generació d’ocupacions i l’impuls a l’economia local és un valor a ressaltar, però potser no siga l’únic factor a tindre en compte. Tal volta allò que desitja i aspira el ciutadà, a més de tindre ingressos suficients, és a viure dignament, cosa comprensible perquè la vida, com diu aquell, són dos dies. I resulta que no li agraden gens les aglomeracions que es formen en algunes parts de la ciutat, o el rebombori d’alguns pissos, o el comportament incívic d’alguns turistes de ‘low cost’. Tampoc la circulació massiva de bicicletes o de cadires elèctriques en grups de turistes. Tampoc l’atracció de carteristes, l’increment de robatoris, o l’aparició de mercats negres... En fi, no només el deteriorament de la convivència no satisfà al ciutadà, també el desplau el deteriorament de la imatge de la seua ciutat.

Què fer?... Alguna cosa s’haurà d’implementar. O ja ens arreglarem, o escamparà. De moment, ens diuen que tot este increment de visitants implica augmentar el nombre i quantitat de les infraestructures i dels servicis. Per exemple, el tràfic aeroportuari creix un 8 o 9 % anual, s’hauran de fer aeroports més grans, les escomeses d’aigua, les clavegueres i depuradores, els policies, els bombers, els municipals, els... Tot açò serà i és pagat pel conjunt de la ciutadania.

«Living València» o «Benvinguts a l’Hotel» no és simplement un eslògan, són moltes coses més, encara que ens fa recordar aquell títol i tema dels anys 70 i 80 «Welcome to the Hotel California», dels Eagles, que tots hem sentit i disfrutat a gust, sense alertar-nos que era una paràbola sobre l’encadenament consentit sota bambolles de xampany i aromes de bon aire.

Alguna cosa s’haurà de fer. Sandra Gómez, vicealcaldessa de l’Ajuntament de València, diu que una eixida d’emergència seria aplicar la taxa turística als apartaments turístics. I la Patronal dels apartaments turístics, Apturcv, denuncia que, amb l’excusa de recaptar 22 milions d’euros, es posa en risc tot un sector de forma arbitrària. «Welcome to the Hotel California». La discusió està servida. Paradís, o parany.

En el fons, estem immersos en estratègies anacròniques, no avancem. Les activitats econòmiques del segle XX estan, estaven, bé. Entre elles, el turisme. Potser hauríem de preocupar-nos i estar interessats en activitats pròpies del segle XXI, que són les que fan avançar el món i milloren la qualitat de vida dels ciutadans. Les tecnològiques, les bioalimentàries, les indústries de la intel·ligència, les...