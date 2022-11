La participació en unes jornades d’estudi a propòsit dels 75 anys de la fundació del Museu de Ceràmica de València m’ha permés analitzar la intensa activitat cultural que, durant més de sis dècades, desplegà l’artista i intel·lectual Manuel González Martí (1877-1972). I assenyalar que, durant el període en què fou president de Lo Rat Penat per segona vegada (1948-1958), l’entitat fundada per Constantí Llombart impulsà la projecció de pel·lícules i documentals en valencià. Una iniciativa que, si no vaig errat, en l’actualitat és absolutament desconeguda.

Així, gràcies al fullet de mà que se n’ha conservat, sabem que la vesprada del diumenge 25 de maig de 1958 l’entitat ratpenatista programà una funció de cinema durant la qual es projectaren quatre «pel·lícules en colors» que eren originals de Lisard Arlandis Corral, i que varen ser «comentades pel notable escriptor» Eduard Soleriestruch. La sessió s’estructurà en dues parts: en la primera, es visionaren els films titulats «Les falles (reportatge d’una festa)» i «Arròs en fesols i naps (segons la poesia de Teodor Llorente)»; i en la segona, «L’exposició vicentina (reportatge d’aquesta important manifestació cultural del Vé Centenar de Sant Vicent)» i «Calendari valencià (festes, costums, tradicions)».

Interessat en el tema –del qual, com dic, tot sembla indicar que no se’n tenen notícies–, em vaig posar en contacte amb la Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura, per si disposaven d’informació al voltant d’aquelles pel·lícules. I em respongueren que era la primera vegada que en sentien a parlar, i que anaven a escriure als responsables de Lo Rat Penat, per si els en podien ampliar la informació. Em consta que així ho varen fer, sense èxit, però; ja que, de fet, mai no obtingueren resposta al seu requeriment.

Siga com siga, el que voldria destacar ara és que aquella iniciativa cultural, absolutament innovadora per a l’època en què ens situem, fou impulsada sota la presidència de Manuel González Martí, el mateix patrici que, en 1949 i amb la inestimable ajuda de Carles Salvador, posà en marxa uns exitosos cursos de llengua que l’estudiós Santi Cortés ha qualificat com «l’etapa daurada» de l’entitat. I la pregunta que sura en l’aire és: Què se n’ha fet, d’aquelles històriques pel·lícules en valencià? És possible que hagen desaparegut sense deixar més rastre que el d’un simple fullet de mà? Caldrà estar-ne expectants.