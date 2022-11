Hace veinte años ya, 13 de noviembre de 2002, en Galicia los remolcadores arrastrando al Prestige, mar adentro, escupían contra el viento, y ya se sabe lo que pasa cuando se escupe a barlovento, como nos advirtió Alfonso Alonso Barcón, antaño marino, de manera comprometida y solidaria, con su país, Galicia, desde su tierra de adopción, València, hoy profesional del derecho.

Piloto de la marina mercante, realizó hace años un magnífico trabajo sobre los aspectos sociológicos del trabajo en la mar. En este, se recoge tanto el desarraigo de la emigración como la desesperanza por la situación. En sus primeras páginas incluye el «Monólogo de vello traballador», de Celso Emilio Ferreiro, en el que puede leerse: «Agora tomo o sol. Pero até agora traballei cincoenta anos sin sosego... Nada teño. Mentras o tomo, espero».

La tragedia del Prestige solo podría ser soportada por quienes llevan sobre sus espaldas siglos de humanidad y emigración. Cultura de la resignación que encierra la amargura de las palabras del marinero cariacontecido que, al ser entrevistado por la televisión, echa mano del refranero popular, y espeta, «cuando a un pescador se le da de comer, o se le ha jodido o se le va a joder».

La marea negra no fue sino un símbolo de la dureza de la vida de estas gentes, que sólo alivian la miseria de su condición con el recurso a la emigración cuando las posibilidades de subsistencia en su país se revelan imposibles. Ese es su temor, desconocen oficios y beneficios, lenguas y culturas, que no fueran los propios de la marinería y de su país. País que a menudo es la ría en la nacieron y vivieron hasta morir, mientras la situación económica se lo permitió y no llegó a expulsarlos.

En las actuales circunstancias, el fantasma de la emigración se abate, de nuevo, sobre quienes poblaron medio mundo cediendo su gentilicio de «gallegos» al conjunto de la bien poblada emigración española. Recientemente, Mª del Mar Bonet, puso música al poema de Rosalía de Castro, «Sombra negra», en lo que podría considerarse una dramática premonición literaria ante la mala gestión de las autoridades frente a esta catástrofe humana, «cuando pienso que te has ido, negra sombra que me asombras, vuelves haciéndome mofa».

La oscuridad del porvenir ha hecho reencontrase, bruscamente, a muchos gallegos, con el pasado que creían olvidado. No se trata de un episodio aislado. Castelao, desde lo más alto debe contemplar expectante la reacción de sus paisanos. Confía que, por fin, esta vez la movilización popular contribuya a la toma de conciencia y a la mejora en las condiciones de vida de quienes fueron sus conciudadanos. Su mayor riqueza, el mar, que nunca pudieron robarles, se encuentra amenazado por un progreso deshumanizado, que no ha contado con la protección que debía de la Unión Europea, que para eso está.

Las consecuencias derivadas de tan despiadado accidente parecen advertidas, por Susana Fortes, quien como Alonso Barcón llegó desde Pontevedra a València y nos recuerda el himno gallego que empieza con una pregunta: «Que din os rumorosos/Na costa verdecente/Ahora io transparente/ Do prácido mar», los pinos, los rumorosos, cuando sopla el viento, solo hay que escucharlos para entenderlos, como a las olas que advierte María Ibars, «El llenguatge de les ones és d’entendre universal». Y que llevan a lamentar la catástrofe del Prestige, «Nunca Máis», desde aquí, València con Galicia, recordando la tragedia.