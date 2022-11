Ixes del Centre del Carme de mirar com va l’exposició de Joan Fuster que s’inaugura dilluns i et trobes amb el metge que t’ha salvat la vida, i li has de posar en antecedents perquè té casos més urgents. Continues caminant, i davant del Mercat Central topetes amb Santi Cañizares que ve de comprar verdura i fruita fresca. El trajecte fins a la plaça del Patriarca està trufat de turistes de llengües diverses, però allà mateix al centre de l’espai més italià de València fas un barret amb un antic directiu que et desvela com està el pati. I entres a La Nau per mirar l’exposició ‘Fer i desfer, pensant amb les mans’ sobre les obres del Premi Col·lecció Cañada Blanch 2022 i et trobes a l’editor Manolo Gil en la cafeteria parint una nova proposta amb una gestora cultural.

Tot això en mitja hora d’un dimecres qualsevol. Penses que només pot ser una coincidència de tardor i enfiles el camí cap al dinar d’amics de Russafa entre escolars d’uniforme i, quan ja entres al restaurant i vas a la taula reservada veus assegut a Miquel Navarro, que et diu que està millor que fa un any. Deixes de creure en les coincidències i penses que el problema ets tu, que fa temps que només vas de casa al polígon i has deixat de passejar per la ciutat, el veritable pols vital del teu ofici. Sí, entre preses i corregudes, notes i esdeveniments oficialistes, els cronistes hem abandonat l’atenció universal. Necessitem recuperar el tacte amb el carrer, el color de les lletres, l’olfacte de la quotidianitat i mirar a la cara de la gent que alça la persiana cada matí per sobreviure honestament. Recorde com si fóra ara un dels millors consells de formació, sobre que els periodistes acabem tocant molta moqueta i mengem més gambes de les que permet el nostre sou, però a la nit tornem a la nostra humil morada. Així que quan recordava el que Emili Piera va llegir dimarts en la presentació de llibre de recull d’articles de Josep Torrent -un paratge on el periodista despullava la inconsistència del partit socialista valencià, i de pas la del seu líder-, vaig saber que era la cloenda perfecta per a un d’aquells dies habituals que acaben sent recordats en el calendari personal. Perquè per damunt de les afinitats, escriure amb la samarreta partidista encara és un torbament.