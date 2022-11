Las elegías, a grandes rasgos, son poemas fúnebres, llantos por la desaparición de alguien amado, por la condición trágica del mundo y de nuestra vida, cuyo último acto, como dijo un filósofo poeta, siempre es sangriento. Y los himnos, también a grandes rasgos, son cantos de exaltación, de celebración de la existencia en sus aspectos generales o en sus hechos concretos.

En la historia de la literatura suele ser más abundante el elemento elegíaco -se canta lo que se pierde-, pero en el fondo no hay ningún poeta, por más elegíaco que se pretenda, por más trágico que se quiera, que no sea a la vez celebratorio, porque el arte, como elemento gratuito añadido al mundo, siempre resulta un testimonio de la grandeza humana, de los logros de nuestra cultura frente a la adversidad de la vida.

Además, tengo la impresión de que la elegía posee un carácter paradójico, encierra un retroceso de naturaleza contraria a su esencia. Quiero decir que la elegía, después de derramado su llanto, nos impulsa hacia el mundo, nos obliga a salir de nuestro ensimismamiento trágico y a mirar la realidad agradecidos. De la visita a un cementerio nos alejamos con una cierta ligereza de espíritu, contentos por no haber ingresado todavía entre sus sombras y cipreses.

Juan Vicente Piqueras ha escrito un espléndido poemario que pertenece al universo elegíaco, pero que a la vez también participa de la celebración. La habitación vacía (Premio Hermanos Argensola, de Barbastro, 2022, editorial Visor) es una elegía hímnica, una oda elegíaca.

Por sus páginas desfilan muchos muertos: muertos de familia, amigos muertos, escritores muertos, muertos anónimos, ángeles de la muerte, muertos con nombre y apellidos, muertos que no saben que lo son, muertos amados, muertos inminentes. Pero no son muertos terroríficos, no son muertos que vengan a intimidarnos, a reñirnos, a asustarnos. Al contrario, son muertos benéficos, muertos amistosos, a pesar de que la muerte no sea el mejor lugar en donde residir. Los muertos de esta habitación vacía los debemos entender como muertos vivos, que son lo contrario de los muertos vivientes. Los muertos de esta habitación vacía siguen en el mundo gracias a la mirada mágica y caritativa de Piqueras, gracias al carácter sanador y resucitador de las palabras que maneja. El amor -hacia los padres, hacia los amigos, hacia las cosas, hacia las palabras- sigue siendo constantes más allá de la muerte.

La habitación vacía de la que habla el título (y que es también el poema magistral que abre el conjunto) es un juego al que Carlos Edmundo de Ory invitaba a sus amigos. ¿Qué hay en una habitación vacía? -preguntaba el poeta. Y ante el asombro de los jugadores respondía: una hormiga, un enchufe, un rayo de sol… Juan Vicente Piqueras nos invita a esperar que en la habitación vacía de la muerte haya mucho con lo que jugar: los poemas, los muertos queridos, el amor.