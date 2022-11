Intimidades de familia

Aunque en los ochenta no necesité vender mi adhesión inquebrantable y hoy tenga la conciencia tranquila, sé que lo que busca el lector en un diario es carne. Lo aprendí de mi madre, que se dedicaba a la compraventa. Lo hacía sin engañar a nadie. La acompañaba los domingos a la plaza de Nápoles y Sicilia, donde gente de diversas tradiciones exhibía a ras de suelo todo tipo de objetos. Ofrecían maravillas a un precio que, aún rebajado, les resultaba provechoso.

Me acostumbré a que los objetos que llamaban la atención de mi madre no fueran los que tenían que ver con sus propios gustos ni con los de los catálogos: elegía los metales ennegrecidos, las porcelanas polvorientas, los muebles imposibles, los cacharritos ridículos, los cristales que a ojos de los profanos carecían de valor, candidatos a pasar de una mano a otra a bajo coste. Debajo de capas de mugre e incomprensión surgían luego los Meissen arrinconados, los cajones con secreto, la plata vieja, la simpleza isabelina. Mi madre esperaba al comprador que apreciara el valor que las piezas pequeñas generan en la memoria, su trabajo minucioso. Nunca se embarcó en ventas de grandes cuadros supuestamente auténticos o adquiridos a saber cómo. En los asuntos donde el precio no depende de un valor fijo, uno se hace rico un día y es pobre al siguiente.

En el cambio de valores de hoy, en el que todo lo noble y bueno que se pudo vender ya se ha vendido, a veces me pregunto qué sentido tiene escribir. A qué mente descifradora me dirijo. ¿He de sacar mi sentido del humor o ser sentencioso, comprometido, frívolo o irónico para que se me entienda entre el sinfín de bulos, prejuicios e intereses que nos rodea? Cuando escribo, a veces me siento ridículo, como muerto, como un fantasma. No quería decir eso, bórrenlo. Hoy tienes que ser siempre optimista o no te lo perdonan. Ser siempre inteligente. Así que digamos mejor esto: escribir es todo un mundo. Y cuando me dirijo a ustedes, me siento el amo del mundo, como un rey.

No, en serio, ¿quieren saber cómo me siento realmente? La frase que lo explica es demasiado larga. Me siento como un capataz que ha de dar patadas verbales en el culo a los demás y que, a pesar de todo el esfuerzo que pone y de los encantos que posee la literatura, ni siquiera consigue un éxito claro y directo como el que se logra al dirigir una sinfonía, al hacer un graffiti mural, al plantar una estatua en una rotonda o al bailar correctamente una coreografía en una boda.

Yo vendo cacharritos literarios que intento que sean los más preciosos posibles. No soy un buen chico. Lo hago en un tiempo donde las grandezas se han terminado. Las grandezas son ridículas porque la gente sólo se muere de amor a sí misma. Del amor de antes, como decía Gianni Bella, ya no se muere. Es más práctico dejarse llevar por un arrebato, matar al otro y acabar con el amor.

Pero, ¿escritor? Esa palabra ya no tiene ningún sentido. Un escritor debería ser como un sacerdote, tener una iglesia llena de creyentes. Debe desvanecer las preocupaciones del lector con una frase. Cumplir un rito. Un escritor debe estar dentro de usted, de sus vaivenes y de sus emociones. Pero es un tipo de amor que se ha perdido para siempre. Mis compañeros de escritura y yo no somos amigos. Sólo nos tenemos una cierta deferencia. Nos falta confianza. Y fuera de esa falta de estima, nos une el desprecio. El rencor y la rabia por las cosas que daban valor a la profesión, que hemos perdido y que nunca volverán. Y escribimos para usted todos juntos, eso sí, pero unidos tan solo por una desorientación común. Como en una familia destrozada.