El segle XVIII va ser un segle molt devot a sant Vicent Ferrer. Fins i tot, fora de les fronteres estrictes de l'antic regne de València. I només ens fixarem en un autor, dominic -i, doncs, del mateix orde religiós que el sant valencià- i ornitòleg: l'aragonés Andrés Ferrer de Valdecebro, dignitat de la Seu de Tarragona, i autor d'un volum que ports per títol Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo, apóstol de Valencia, san Vicente Ferrer. La primera edició d'aquella obra va veure la llum a Madrid, el 1682, però seria reeditada en aquella mateixa ciutat els anys sis vegades més en aquell segle. Seria publicada, també, a Barcelona, el 1718, i a València, a més, el 1729. Un total de nou edicions en pràcticament un segle, indiquen ben a les clares el seu èxit i, també, l'interés per la vida i la figura del sant dominic valencià durant el Set-cents.

L'obra, dedicada a la comtessa d'Oropesa, Isabel Pacheco, conté, a més del relat de la vida del dominic, una Santa y devota receta que dexó san Vicente Ferrer, para que las que son estériles tengan fruto de bendición, on s'explica, a més, que una de les beneficiàries d’aquella «receta», havia estat també l’esmentada comtessa: «Viviendo san Vicente, hizo milagros innumerables en mugeres estériles. Difunto, ha hecho muchos más; y el último que este año passado hizo en la excelentíssima señora condesa de Oropesa, es manifiesto en toda España, pues aviendo estado casada más de 14 años, y como perdidas las esperanças de tener sucessión, valiéndose de la interecessión de san Vicente y rezando lo que el glorioso santo manda en esta receta, tiene oy fruto bellíssimo de bendición.» I tot seguit se’ns ofereix aquella fórmula adreçada a les dones eixorques, i amb pocs misteris prodigiosos, tot i que, pel que es veu, li va funcionar perfectament a la comtesa d’Oropesa: «que vivan bien y procuren no pecar y que no nieguen el débito a sus maridos; que se ofrezcan a Dios por la mañana, rezando el credo y por la tarde el rosario de María santíssima, todos los días; y que lean -las que supieren leer- el psalmo 127, que es Beati ommnes qui timent Dominum; y las que no supieren leer, hagan que se lo lean y lo oygan con atención, que allí ofrece el sereníssimo rey David que serán fecundas como vides las mugeres, tendrán hijos como renuevos de olivos y verán con paz y abundancia a los hijos de sus hijos.» Crec que la recepta no necessita més comentaris....