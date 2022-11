¿Qué estamos haciendo, ahora, los hombres para erradicar la violencia machista? Lo cierto es que, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 37 según los datos recogidos hasta el 7 de noviembre de 2022 y a 1.167 desde 2003, fecha a partir de la cual se empezó a contabilizar las víctimas por asesinatos machistas. Pero, más allá de este número estremecedor y, a su vez, estadísticamente frío, me surgen ciertos temas de reflexión. A saber:

Primero, ¿quiénes son esas mujeres? ¿cuáles han sido sus historias de vida?, hay que nombrarlas y ponerles rostro y que, ese goteo incansable de violencia cotidiana deje de ser una rutina que escuchamos como un murmullo mientras tenemos el informativo puesto durante la comida o la cena.

Segunda reflexión que me surge, vinculada con la anterior. Nos indignamos cuando conocemos del enésimo asesinato machista hacia una mujer, pero según datos de Amnistía Internacional, el asesinato no es más que la punta del conocido como iceberg de la violencia machista. Esto es, resulta lo más visible, pero por debajo de lo manifiesto surge un espacio que no es públicamente observable, en general. Por eso, ¿cuántos casos de insultos, golpes, menosprecios, etc. se producen de manera diaria hacia miles de mujeres y no hacemos nada?

Tercera reflexión vinculada con las anteriores. ¿Como sociedad y, sobre todo, como hombres, qué estamos haciendo? Lo cierto es que más allá de llevarnos las manos a la cabeza y decir: «no puede ser», resultan escasas las acciones de repulsa de muchos hombres en contra de la violencia machista. Estas violencias permanentes y cotidianas y que, no necesariamente, acaban en un asesinato, pero igualmente son actos de violencia contra las mujeres.

Por tanto, ¿qué hacemos los hombres cuando escuchamos a otro hombre insultar a una mujer? ¿Qué hacemos los hombres cuando en las redes sociales se difunde una imagen o un vídeo de una mujer donde se la deshumaniza y pasa a ser un mero objeto de consumo del placer masculino? ¿Qué hacemos los hombres cuando salimos con nuestros grupos de amigos una noche y nos cruzamos con alguna joven que vuelve a su casa y observamos que se le intimida?

Existen varias razones por las que se producen estas situaciones tan habituales, pero destacaremos dos principalmente:

Por un lado, la necesidad de demostrar nuestro dominio del espacio, de la situación o de las personas a través del ejercicio de la violencia (puesto que también la burla o el menosprecio son muestras de violencia). Este es un principio que vamos aprendiendo desde el mismo momento en que nacemos: «¡compórtate como un hombre!», nos dicen.

Asimismo, la seguridad, pero también la presión que ejerce el grupo, es un elemento muy poderoso que puede llegar a penalizar a quien cuestiona las decisiones del grupo, al aislamiento y al ostracismo social: «¡es un traidor a los hombres!», «¡ya estás, otra vez, con tus cosas de la igualdad!», me han dicho en más de una ocasión…

Seguramente habrá hombres que afirman que ellos no son así, pero lo cierto es que, el primer paso para cambiar y lograr una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres es reconocer que las personas somos producto de una sociedad machista.

El segundo paso supone reconvertir la tradicional valentía masculina en un impulso que permita a cada hombre observarse a sí mismo, y observar alrededor, las desigualdades que provocamos, u observamos en nuestro entorno diario, con nuestras madres, hermanas, parejas, compañeras, etc. y denunciarlo y/ o enmendarlo.

Seguramente al principio costará verlo y mucho más difícil modificarlo, es normal, llevamos toda nuestra vida haciendo lo mismo de la misma manera y, además, todo aprendizaje supone un proceso de ensayo y error. Pero nadie dijo que ser buena persona fuera fácil de conseguir.

Por esa razón, insisto: ¿Qué, y cuándo, los hombres vamos a implicarnos para erradicar la violencia machista?