Todo investigador es una persona que sobre todo es curiosa». Estas palabras –extraídas de una entrevista que le hicieron en TV-3 poco antes de su muerte–, tan ciertas como cargadas de una sutil ironía, son unas de las más válidas para definir el talante de Ernest Lluch.

Su espíritu de investigador/curioso, que lo acompañó desde muy pequeño, lo llevó a involucrarse en innumerables proyectos y a conocer muchas personas de diferentes estratos, ámbitos y territorios.

Además de Barcelona, donde pasó la mayor parte de su vida, por motivos profesionales también estableció residencia en València, Madrid, Santander y Donostia, ciudades en las que no se limitó a estar de paso. Con su inquietud por conocerlo todo tomó el pulso a la sociedad valenciana de los 70, se integró en la reservada sociedad cántabra, insistió en saber la historia de los pocos «madrileños de toda la vida» y, especialmente, investigó a fondo por qué una parte importante de la sociedad vasca había optado por la violencia como medio para conseguir unos objetivos lícitos en el fondo pero no en las formas.

Es en esta implicación suya, que dejaba huella por todas partes, donde encontramos gran parte de los motivos por los cuales, después del impacto que tuvo su traumática muerte en la sociedad, mucha gente expresara la voluntad de crear una fundación para recordar su figura y su legado. Fue un avalancha de propuestas y solicitudes para hacer una Fundación Ernest Lluch que venían desde diferentes ámbitos y territorios y se enmarcaban, según fuera el origen, en alguno de los diferentes campos en los que se había involucrado: pensamiento económico, la docencia, la política, el deporte o la música.

El sentimiento general era preservar tanto la obra como los valores democráticos que Ernest Lluch encarnaba y ante esto, desde la familia –siempre acompañados y asesorados por muchos de sus mejores amigos y compañeros– optamos hacer una única Fundación sin diferenciar el ámbito. Entre otras muchas bases fundacionales se tuvieron muy presente las palabras de su hermano mayor, Enric Lluch, en el momento de constituirla: «No hay que correr. Nadie os espera. Lo que sea, hacedlo bien y con rigor».

Así, ahora hace 20 años, nació la Fundació Ernest Lluch. A partir de la síntesis de múltiples iniciativas de ámbitos muy diversos y con el objetivo de administrar el legado de Lluch y proyectar sus inquietudes cívicas, académicas, políticas, culturales y deportivas. Esta pluralidad, junto con la generosidad y la heterogeneidad de sus fundadores, ha sido desde entonces la guía y la clave del éxito de la Fundación.

La figura de Lluch se ha convertido en un referente de los valores democráticos, la tolerancia, la paz, el progreso, la libertad, la igualdad y, muy especialmente, el diálogo; todos ellos fundamentales e imprescindibles para convivir cívicamente. Por eso, hoy su nombre está presente en plazas, calles, hospitales, bibliotecas, institutos, escuelas o líneas de metro y de autobús.

Desde la familia, solo podemos tener palabras de agradecimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que desde el anonimato o públicamente han ayudado, colaborado o impulsado mantener viva la memoria de nuestro padre, pareja, hermano, cuñado, tío o abuelo. El inmenso talento, el conocimiento y la implicación desinteresada de todos los miembros y colaboradores de la fundación siguen manteniendo vivo el espíritu ‘Lluchià’ del trabajo incansable, de la búsqueda de soluciones a los diferentes retos que nos trae la vida y de explorar las vías para obtener «la máxima igualdad y fraternidad entre las personas que viven en sociedad», según nos dejó escrito en uno de sus innumerables artículos que le ayudaron a formar un perfil singular, reconocido y respetado.

Han sido 20 años apasionantes y nos ilusiona saber que queda mucho camino para que la idiosincrasia de la Fundación siga siendo un instrumento útil en la mejora de la sociedad y para generar reflexión crítica. Muchas gracias a todos.

De todos los discursos existentes sobre el cambio climático quizás destaque, por su originalidad, el agudo análisis que nos ha brindado, recientemente, la señora Díaz Ayuso. Su negacionismo del cambio climático se desliza sobre raíles surrealistas. En su opinión, el cambio climático ha existido siempre. Un hecho obvio si no fuese porque el que ahora vivimos es fruto de la actividad humana y del desarrollo económico basado en energías fósiles que hemos utilizado con creciente intensidad desde el siglo XVIII. Y es aquí donde la presidente de la Comunidad de Madrid introduce, en un ejercicio de clarividencia, el fantasma ideológico: si ahora se moviliza tanta investigación, inquietudes sociales y búsqueda de políticas verdes no es porque la realidad abone la importancia del cambio climático, sino porque existe un tsunami propagandístico ahormado y alimentado por el comunismo.

En coherencia con este enfoque, la cumbre climática celebrada en Egipto, la COP 27, que supervisa y discute los avances y retrocesos de los objetivos nacionales y globales en la contención de los gases de efecto invernadero, reuniría en realidad a un astuto colectivo izquierdista cuyas consignas se concebirían con el mayor de los secretos en las cercanías del Mar Rojo (¡nada es casualidad!). Una lógica, la de la señora Ayuso, que transforma en agentes dobles a los altos mandatarios de la mayor parte de los países del mundo, norteamericanos y europeos incluidos. Solo la ínsula de Madrid, cual valerosa aldea gala, estaría resistiendo el Armagedón marxista-leninista.

Esta posición, por ridícula que parezca, no merece que se desdeñe ni ignore. Incluso si se trata de una artimaña retórica para desviar la atención de los problemas causados por la política sanitaria de la señora Ayuso, supondría un error eliminarla del debate. Son demasiadas las renuncias con que la opinión pública interesada en el interés general ha respondido a las provocaciones de la extrema derecha y sus acólitos más próximos, entre los que destaca por mérito propio la presidenta madrileña. Mientras la reacción de parte de los demócratas elude el debate porque lo considera cansino, intelectualmente estéril y decididamente vulgar, quienes hacen uso de doctrinas negacionistas y de objetivos contra el bien común ganan adeptos y ascienden a unas instituciones públicas que, ni en sueños, se hubiera pensado que eran capaces de capturar o condicionar.

Puede que algunas creencias no susciten más que una leve sonrisa irónica, como ocurre con los terraplanistas. Otras ya son más alarmantes: así sucede con las que consideran las vacunas una especie de cócteles del diablo. Pero las que intentan tomar como rehén la veracidad del cambio climático, su rápido avance y su estremecedora incidencia sobre la vida humana, la paz y la seguridad, la alteración de los estándares sanitarios y la reconversión económica, son algo más que portadoras de discrepancias y opiniones: son altavoces de mentiras tan malignas como las que ponen en cuestión el derecho a la vida y la igualdad de los seres humanos. Con el añadido de que el avance del cambio climático sigue una evolución propia que, a partir de un momento de inflexión, puede dejar atrás el freno de la acción humana si ésta no acelera su intensidad.

Tal objetivo choca de frente con quienes practican ese anarcocapitalismo que se abstrae o desdeña el interés general de la Humanidad. Son los mismos que rechazan el cambio climático porque, de resultar necesario, impondrá límites a ciertos procesos de producción, al uso de los servicios más contaminantes y a nuestra propia forma de convivencia con el medio ambiente. Son los mismos que, ante las falacias del negacionismo, afirman en la arena de la opinión pública que el ritmo de la transformación climática es lento, encontrándose alejado de los exagerados ritmos estimados, consensuadamente, por los miles de científicos que asesoran a Naciones Unidas. Son los mismos que, aun sin certidumbre alguna, no dudan en defender la existencia de un tecno-ambientalismo providencial que resolverá los problemas suscitados por el cambio climático: una suerte de fe en un poder tecnológico omnipotente, cuando es bien conocido que las invenciones no siguen el ritmo de los anhelos públicos o científicos y que nada garantiza que cada tecnología necesaria se encuentre a punto en el momento y lugar oportunos.

Pero el negacionismo, el diferimiento de la importancia del cambio climático o la elevación de la tecnología a llave maestra de su solución no responden únicamente al flamear de un libertarismo desbocado, marca Ayuso, acomodado a la autodestrucción antes que al reconocimiento de un compromiso, generacional e intergeneracional, que le fastidie la fiesta. Existen fuerzas políticas y económicas potentísimas, internas y externas, que no renunciarán de buen grado a las restricciones en el uso de los combustibles fósiles. La señora Ayuso lo sabe y se siente muy a gusto siendo su propagandista. Una vez más, se utiliza a Madrid como prototipo de lo que desimanta las Españas.

Observo a un adolescente negro sentado en el banco de una plaza. Juega con su móvil aprovechando que existe wifi libre en ese entorno. Me dice que se llama Alex y que tiene 18 años, en un castellano por afianzar. En su mirada contemplo una adolescencia de poco tiempo. Me lo volveré a encontrar de noche con dos grandes bolsas de plástico a cada hombro, ofreciendo diversas prendas de ropa en las terrazas de los bares.

En el otro extremo se sitúan las vivencias del policía Ricardo Ferris, ex inspector de la comisaria Centro de la ciudad de València. Sus manifestaciones efectuadas recientemente sobre delincuencia e inmigración provocaron su cese inmediato por el ministro Marlaska y el repudio de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé. Las declaraciones del citado policía fueron negadas tajantemente señalando datos nacionales que contradecían sus afirmaciones. Más allá del ruido, lo que me preocupa de este caso es que se haya hurtado el debate a la opinión pública y se haya sustituido por el aspaviento y las medias verdades. Los papeles sobre el registro de detenidos en la comisaría Centro de la capital, al que tanto se aludió, nunca fueron expuestos a la opinión pública, detalle que, además de ser extraño, ha sido utilizado como argumento por los defensores de las tesis del ex inspector.

A raíz de la polémica hubo incluso quien negó con rotundidad el traslado encubierto de personas inmigrantes a València -igual que ha sucedido con otras ciudades del país-, cuando es una práctica que han repetido todos los gobiernos desde principios de siglo. ¿Nadie se acuerda de un puente cercano a Campanar donde se aglomeraban cientos de inmigrantes en condiciones infrahumanas? Buena parte de esas personas habían sido trasladadas a nuestra Comunidad desde centros saturados ubicados fuera de nuestra península.

Lo que aquí se echa en falta es un debate serio de la situación actual de la inmigración: de su integración, sus dificultades y sus logros, del impacto de las repetidas crisis... Y en esa necesaria reflexión debe involucrarse la sociedad, la Administración y el tejido social que presuntamente les representa. Lo que resulta hipócrita es correr a señalar determinados discursos mientras se permanece callado cuando, por ejemplo, se da comida con gusanos a estas personas, como ocurrió hace tres meses con los extranjeros en el Centro Internamiento Extranjeros -CIE- de Zapadores. Conviene dejar la política a un lado y ponerse en serio a corregir errores y mejorar en nuestras políticas de integración. Pero está claro que es más fácil buscar enemigos que soluciones.