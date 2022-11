El Museu Nacional de Ceràmica González Martí acull fins al 12 de febrer l’exposició «Travessia infinita» feta pels ceramistes de l’Alcora Jorge i Óscar Carnicer. La instal·lació, bellíssima, amb més de cinc-centes peces recrea el viatge de Magalhâes i Elcano, en la primera circumnavegació del planeta. L’esfera recrea aquells mapes i la línia que recorrent les costes conegudes s’endinsà en les terres i les mars ignotes, batejant amb els noms propis dels navegants o amb les sensacions que els provocaven aquells passos, estrets, promontoris, illes i esculls. Batejant, perquè superposaven la seua llengua, cultura i religió, sobre uns territoris amb uns habitants que havien posat nom a unes terres que, per a ells, no estaven per descobrir.

Els mapes ens permeten representar en dos dimensions allò que pretenem explorar o estudiar. Des d’un problema mental a un territori i ens hi movem marcant fites. Cada punt en el mapa té un nom, cada sendera o camí que recorrem, cada àrea que ocupem. Abans que nosaltres altres pobladors s’han referit als cims i als clots per referències que els feien únics: la cova gelada, la penya Foradada; han dit el mateix en altres llengües: el camí, l’assagador, al-blat, via..., i, amb els records de la terra que deixaven, han traslladat el nom del poble al nou país que repoblaven. Són, els topònims, un arxiu de la història dels pobles que han poblat el territori. La memòria de formes de vida, de vegetació autòctona, de l’esdevindre de la població, de guerres, conquestes i repoblaments, d’un món rural en extinció i d’un urbanita en expansió. Divendres i dissabte passat, a Alcoi, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va celebrar la XV Jornada d’Onomàstica dedicada a l’excursionisme, la manera lúdica de conéixer el nostre paisatge i la millor opció per a enamorar-nos d’ell. A les reflexions de com normativitzar uns noms que, per natura, s’escapen de les regles de la gramàtica, se sumaren les noves formes de treballar: la cartografia digital i les dades obertes també en els mapes. L’AVL i l’Institut Cartogràfic Valencià posen a l’abast de la societat més de 125.000 topònims en les formes genuïnes i normalitzades, totes georeferenciades i disponibles perquè els navegadors puguen usar-les a l’hora de fer mapes digitals i traçar rutes urbanes i rurals. Si teniu el telèfon de Google, aviseu-los!