Los argumentos que el Gobierno está esgrimiendo para defender y justificar la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados en el Código Peal apuntan a dos direcciones. La primera, equipararlos con el resto de los ordenamientos jurídicos europeos. Primer problema, como expresa el Tribunal Supremo, «cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su propia preservación». Además, el Gobierno obvia, o miente, que Portugal castiga con prisión de 10 a 20 años quien «a través de la usurpación o abuso de funciones soberanas intente separarse de la patria», sin exigir alzamiento, incluso ni empleo de la fuerza ni una actuación fuera de las vías legales, como sí se establece en España. Si tenemos que comparar, comparemos. La segunda dirección señalada por Sánchez y sus terminales mediáticas es mejorar la convivencia en Cataluña. No olvidemos que si la situación de ahora es algo mejor que la del 2017 es porque el Estado aplicó los mecanismos que contempla la Constitución. Ahora bien, con esta vuelta de tuerca al sistema jurídico se eliminarán los mismos mecanismos que posibilitaron la vuelta a la convivencia. Pero hay otro argumento que no defenderá el Gobierno, ni la oposición, ni el poder judicial; no aparecerá en los medios y es clave para entender este desaguisado.

Soy voluntario de prisiones desde el año 2004 de la mano de la Pastoral Penitenciaria. De mi experiencia publiqué un libro Esperanza entre rejas. Retos del voluntariado penitenciario del que siempre me han cuestionado un dato que daba al principio del libro y que la mayoría de la sociedad ignora: tenemos un 39% más de población reclusa que la media europea a pesar de que los crímenes están un 27% por debajo de la media. En España se tiene la percepción que las personas presas entran por una puerta de la prisión y salen por la otra; que no tenemos cárceles, tenemos hoteles, que tienen gimnasios, piscinas olímpicas y que a la mínima están en la calle. Todo lo contrario. Soy testigo todas las semanas de la dureza y del íntegro cumplimiento de las penas por delitos que nada tienen que ver con los cometidos por los líderes independentistas. Las personas que conocemos el mundo de la prisión podemos constatar que la justicia, esa bella dama, es neutral para la mayoría de la población reclusa. La venda no se separa de sus ojos aplicando el derecho con el más absoluto rigor. Sin embargo, a dicha dama la venda se le cae ante aquellos que detentan y tienen el poder. Esos que después de algunos meses sin haber cumplido ni un tercio de la pena disfrutan de sus primeros permisos y son acogidos como héroes. La mayoría de personas presas a las que visito no tienen esos privilegios ni esos favores. No tienen el poder de mantener un Gobierno. Son personas como usted y como yo que pagan hasta el último céntimo por lo que hicieron. Progresismo en estado puro.