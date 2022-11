El último partido jugado por el Levante en casa ante Las Palmas dejó claro dos cosas. Una, el equipo compite, se entrega, lucha y se pone el mono de faena. Otra, que eso no es suficiente para conseguir tres puntos. Es verdad que el empate canario llegó en el último segundo, pero no es menos cierto que antes de llegar a ese segundo fatídico tuvo oportunidades de hacerlo. Tras marcar el gol Soldado de pena máxima solo existió un equipo, el rival. Eso se lo tendrán que hacer mirar todos, entrenador y jugadores. Creo que se hicieron atrás para mantener lo que se tenía, pero también creo que obligaban los contrarios. Eso en casa no debe suceder. El Levante tiene plantilla suficiente para imponerse intentando cerrar los partidos cuanto antes mejor. Mi opinión es que se debe exigir más a todos. Queda mucho por delante, es verdad y se está en buena situación en la tabla, pero esos puntos que se perdieron al final tienen su importancia. El próximo domingo, en Lugo, nueva oportunidad de seguir puntuando.

No quiero dejar pasar la ocasión para comentar el asunto de Gayá. No es el primer jugador del Valencia que se queda fuera de la selección ante grandes acontecimientos. En el Mundial de España le tocó a Sempere, portero del Valencia. Santamaría, seleccionador de España, contó con él en todos los partidos de preparación junto a Urruticoechea y Arconada, Miguel Ángel, portero del Real Madrid, no era titular, fue el tercero en la lista final y Sempere se quedó en casa. Algo parecido le ocurrió a Fernando Giner, que se quedó con el traje oficial en el armario. Ahora ha sido el bueno de Gayá, pero corregido y aumentado, ya que estaba en la concentración y el golpe es más duro todavía. Para mí Luis Enrique se ha precipitado. La lesión según todos no era tan grave como para no poder esperar, pero para el míster no ha sido así. Por supuesto que es un golpe duro y que en caliente, como dice el jugador, es difícil de asimilar, pero estoy seguro de que con el paso del tiempo, sino se olvida al menos queda como un amargo recuerdo. Ahora toca de nuevo ponerse a la faena en el Valencia y pensar en mejorar en el equipo del que es Capitán. Animo, hay que seguir adelante.