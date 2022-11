Hui que s’acompleixen 100 anys del naixement de Joan Fuster, l’intel·lectual més destacat i influent de la contemporaneïtat, voldria recordar que el proper 14 de desembre se celebrarà, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, una jornada d’estudi que portarà per títol «La vigència de Joan Fuster», i que comptarà amb la participació de prestigiosos especialistes d’una i l’altra banda de l’Ebre.

En la ponència inaugural, que anirà a càrrec d’Antoni Furió, catedràtic d’història medieval i especialista en l’obra fusteriana, s’anunciaran dades tan suggeridores com ara que, durant l’estiu de 1939 -quan tenia 16 anys-, l’autor de Nosaltres, els valencians i el seu amic Fermí Cortés demanaren l’ingrés a Lo Rat Penat, l’única societat valencianista que permeté el franquisme.

D’aquesta manera, en la primera postguerra, Fuster no dubtà a col·laborar amb diverses iniciatives ratpenatistes. I això malgrat mantenir-hi una postura crítica. En aquest sentit, cal no oblidar que la dècada 1948-1958 -en què Manuel González Martí fou president de Lo Rat Penat- ha sigut qualificada com la més fructífera de l’entitat, ja que s’hi posaren en marxa els cursos de llengua que dirigia Carles Salvador, i en què col·laboraven Enric Valor, Francesc Ferrer Pastor i Francesc de Paula Burguera, entre d’altres. I que, en juny de 1956, Fuster hi pronuncià una excel·lent conferència sobre Jaume Roig i sor Isabel de Villena.

Al respecte, en maig de 1949 l’homenot de Sueca adreçà una carta al seu amic Jaume Bru i Vidal en la qual es pot llegir: «Allí [a Lo Rat Penat] es fa una labor digna almenys de tot el respecte: ens podrà semblar més o menys cursi [...]; però hem de reconèixer una bona voluntat i una ressonància social que el clan Torre encara no ha aconseguit, ni probablement aconseguirà». Amb l’expressió «el clan Torre», Fuster es referia a Xavier Casp i Miquel Adlert, que consideraven que la línia d’actuació que portava a terme l’entitat -amb González Martí al capdavant- era excessivament conservadora i col·laboracionista; i per això, com ha afirmat Santi Cortés, «no estaven disposats a claudicar ni a participar en una societat anquilosada i franquista». Cosa que no deixa de ser graciosa, ja que és públic i notori com acabaren els seus dies Adlert i Casp: alimentant el secessionisme més retrògrad i acientífic.