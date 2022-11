“Si alguien tiene sanciones hoy que lo comunique a Amnistía Internacional” se dice desde megafonía durante el encuentro en la plaza del Ayuntamiento de Valencia promovido por la citada organización pro derechos humanos en contra de la ley mordaza.

“La ley mordaza es un retraso enorme. Es horrible, iniciamos una campaña reivindicando la protesta”. Pau, del mencionado organismo, reclama “que se llegue a unos estándares mínimos de derechos humanos” para con personas migrantes y no reproducir denigrantes actuaciones. En muchos países la realidad es atroz, “¡como se reducen estas libertades! Iran, Rusia”. Oscura realidad la que legitima herramientas para acorralar a la opinión pública, favorecedoras de que “que te sancionen o te lleven al calabozo” por la manifestación pacífica. “Ahora dicen que huyen (la juventud manifestante) cuando ven a la policía”. “Querían identificar a todos los que llevaban el chaleco de Amnistía”, señala Pau, quien comunica que “el día tres (noviembre de dos mil veintidós) publicamos un informe muy potente”. Una mujer afín a Amnistía Internacional comentaría de refilón un proyecto de acciones con artistas, periodismo crítico y profesionales gráficos, “con gente muy potente”.

¿Qué pasará cuando nuevos dislates coercitivos se unan al baile de la represión atildados con un diseño estratégico como en la ley del delito de sedición?

“Veinticinco mil trescientas sanciones desde dos mil quince, la protesta seguirá amordazada”. ¿Cuándo la modificación de los artículos “33.6, 37.1, 37.4, 36.23”? ¿Aumentará progresivamente la arbitrariedad autoritaria?

“Yo no he hecho nada, la protesta no es ilegal, solo vine a defender los derechos humanos, yo no he tocado a nadie”. Amparo vive cotidianamente inmersa en una conmoción psicológica y económica desde el día en que fue señalada en una concentración. “Once mil euros de multa y cobro seiscientos euros” de pensión, y “me lo quitan cada vez”. “Me han pedido la identificación ahora mismo y yo no estoy organizando, me llega la multa seguro, como si yo fuese el problema”.

“Por el derecho a la información “se lee en una cartel.

“La opresión de las minorías nacionales, la supresión de la información (por medio de la censura sutil y de la mixtificación perpetradas en los medios de información y en el proceso educativo), la represión de las mujeres, de los niños, de la “minorías sexuales”, de los estudiantes parados y proletizados y de las víctimas de la psiquiatría y del proceso jurídico-.penal”, son puntos esgrimidos por el psiquiatra sudafricano David Cooper en su libro, fechado hace cuarenta y cuatro años: ¿Quiénes son los disidentes? ¿Diferencias actuales ante tal apreciación?

“Por el respeto a las personas migrantes” pone en una pancarta.

“Disconformidad con la ley mordaza, vamos de promesa en promesa, protestar puede mejorar la democracia, estoy en contra de las devoluciones en caliente incluidas en la ley mordaza, criminalizar la inmigración”. Quien así se expresa es el presidente de la Federación Unión Africana España. “Somos colaboradores con Amnistía”, apunta Papa, añadiendo: “Queremos la derogación de la ley mordaza, han intentado criminalizar la protesta”.

“¡No a la ley mordaza!”.

“Ha restringido la libertad de manifestación, de expresión y de protesta, la realidad me está desanimando pero me resisto, conseguiremos que no avance por lo menos” declara María, de cuarenta y cuatro años, asidua a manifestaciones, “las sigo viendo un recurso útil”.

“¡Nos vemos obligados a identificarnos, nos ponen multas!”, se escucha por el altavoz.

“Normalmente es una concentración pequeña, de quince personas, y no teníamos que informar” pero poco a poco las personas “se han ido uniendo” a las asociaciones emplazadas. “La policía nos acaba de identificar, antes esto no pasaba y ahora sí”. Olga sabe de los “efectos más lesivos” de una ley de tal calibre que no tiene visos de diluirse. “Se va a aprobar con esa carencia”.

“El pueblo iraniano (iraní) cada día está en la calle, por primera vez las mujeres son líderes en estas manifestaciones, mujeres iraníes (médicas) que no pueden tratar a un paciente hombre, un hombre en Irán no puede salir de Irán, por un poco de pelo se mata o terminan en la cárcel (las mujeres)”; quien así habla es un médico iraní exiliado. “Es un peligro para la humanidad, no solo para nosotras”. Añadiendo el ruego de “¡expulsar al embajador de Irán!”.

“En muchas ocasiones los mismos legisladores han sobrepasado el estricto significado de la palabra tortura o del concepto castigo, para caer en el más grosero y burdo del sadismo y el ensañamiento” prologa Fritz Straffer (Antonio Viader Vives), profesor de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y profuso escritor, en su obra Historia del castigo y la tortura.

“No van a poder con nosotros, en la PAH (Plataforma de Afectadas por las Hipotecas) tenemos muchos activistas, hemos de volver a salir a la calle. En Oliva, le piden dos mil euros a un activista de la plataforma”.

“Los medios de comunicación se ven coartados”. Ecologistas en Acción en la cita apuntaba sobre la ley mordaza que “contribuye a criminalizar la manifestación pacífica, frenar, desmovilizar el trabajo de las personas que estamos defendiendo el planeta”.

“¡Derogación de la ley mordaza!”. “Esta concentración iba a ser silenciosa. Diez minutos de silencio y seguimos el acto” se pide.

“Libertad de expresión”, pone en pequeñas caretas blancas

SOS Bebé Robados también asistió: “Hay muchas madres que se están muriendo sin saber nada de sus hijos”.

Movimiento Pacifista hizo una sinopsis de sus actividades: “Entramos en el puerto frente a los barcos de la muerte. Crea una especie de antecedentes administrativos. Los barcos de la guerra llegan cada mes al puerto de Sagunto. ¡Con o sin ley mordaza, estamos ahí!”.

OC (Objetores de Conciencia) expusieron brevemente la realidad existente que actúa “desde una mentalidad militarizada” donde prima “obedecer a tu superior, convertirnos en sus servidores” Una “sociedad controlada a la fuerza. Es necesario un antimilitarismo razonado, objeción de conciencia”.

Valencia Saludable-Ciutat Port, en su turno de intervención determinó: “Ni siquiera quieren dejarnos decir aquello que no queremos, la diferencia entre los que tienen el poder y nosotros es la palabra. Lo que nadie sabe es que del 70% por ciento de contenedores ni entran ni salen beneficios. Los dejan en Valencia y los reparten por el Mediterráneo”. Finalizando con un grito colectivo de: “¡No, no, no a la ampliación!” del puerto de Valencia.

Mujeres pertenecientes a la Federación de Mujeres Valenciana, “no se han librado de la ley mordaza, multadas por la ley mordaza”.

¿Por qué, el momificado tótem de la represión, sigue recibiendo culto como reliquia incuestionable? ¿Qué diferencia hay entre el mil novecientos setenta y cinco y los sangrantes casos de estos siete años de ley mordaza? “Las momias han logrado su objetivo: burlar la muerte definitiva consiguiendo que un ser permanezca prácticamente inalterable al paso de los siglos. La perpetuación, la pseudoinmortalidad, se ha obtenido al fin”, escribe el periodista Pedro Palao Pons en El Enigma de las Momias en el Mundo.

¿Represión clonada per in sécula séculorum?

“Recogen algunos periódicos la iniciativa de varios artistas, compañeros del cantaor flamenco Manuel Gerena, que piensan elevar un escrito para que le sea devuelto al cantaor su pasaporte y pueda salir al extranjero. El artista no puede cantar en España. Pasa serios apuros económicos. Está casado y tiene un hijo” (mayo 1975).

“El cantante uruguayo José Carbajal (alias El Sabalero) es detenido en Madrid y acusado de delito político, a raíz de un recital que ofreció en el Colegio Mayor Loyola, de Madrid”, (enero 1975). En el mismo mes y año “Son procesados dos periodistas de “Cambio 16” por artículos firmados en dicho medio”, y, “Son citados ante el juez tres colaboradores de la revista “Hermano Lobo” por artículos y dibujos insertos en el semanario”. También, “El director del semanario “Destino” es juzgado en Barcelona. Se le acusa de atentado a la moral por la publicación en su revista de un artículo sobre el aborto”, (febrero 1975).

¿Algo nuevo bajo el sol?

“Son detenidos en Madrid por las autoridades otros seis actores, entre ellos, Enriqueta Carballeira, Pedro Mari Sánchez, Rocío Dúrcal y Tina Sáinz. Algunos de ellos son multados con cantidades que oscilan entre las 200.000 y 500.00 pesetas, y otros dos son encarcelados. Las autoridades indican, en nota de prensa a los medios informativos, que los detenidos formaban un piquete de coacción que trataba de influir (¿vocablo que renace?) en otros actores para que se sumaran a la huelga”, esto hizo que “treinta autores dramáticos, entre ellos Antonio Buero Vallejo (Premio Cervantes) y Lauro Olmo (Premio Larra), se solidarizan con los actores en huelga y retiran los permisos para representar sus obras”, (febrero 1975). Todos estos datos están recopilados en El último año de Franco, obra del novelista conquense, licenciado en Ciencias de la Información, Jesús de las Heras y de su amigo el también escritor Juan Villarin.

Escribiría Esopo, liberto fabulista de la Antigua Grecia, despeñado por una falsa acusación, que: “Mejor es morir de una vez que vivir temiendo la vida”.