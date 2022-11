Hoy, 25 Un any més torna a arribar el dia, el 25 de novembre. Si fem la vista enrere, les dades són similars a les de l’any passat i els anteriors: ens trobem amb un total de 76 feminicidis de dones i criatures en 11 mesos. No està de més dir que molts no estan reconeguts oficialment, i que caldria que tots aquestos feminicidis es comptabilitzaren, siga l’assassí el marit, el veí, el fill o el pare. Totes les dones som iguals.

Cap dona, cap xiqueta té la culpa de res. Cap home (per anomenar-lo d’alguna manera) ha de llevar-nos la nostra vida o la de les nostres filles i fills. N’hi ha més violència de gènere de la que molta gent es pensa: violència de gènere no és només assassinar. És també la de tipus psicològica, la sexual (que inclou des de l’assetjament fins a la mutilació genital), la moral, l’econòmica, la imposició de costums, la discriminació social, educativa o laboral i els abusos, tractes degradants o insegurs.

És molt fàcil tancar els ulls davant d’alguns casos que es poden considerar «menys greus» i després fer cara de sorpresa quan el mal és irreparable. De fet, quasi totes les persones hem presenciat algun tipus de violència de les citades anteriorment. Sincerament i, amb el cor a la mà, cap d’aquests actes no es poden tolerar.

En primer lloc una bona pregunta i millor resposta són les següents: Com es comporta un «home» maltractador? Els «homes» maltractadors solen tindre una imatge molt negativa de si mateixos, provocant això una baixa autoestima, sentint-se per això fracassats com a persona, i conseqüentment actuant de manera amenaçadora i omnipotent i reforçant-se així amb cada acte de violència.

Per què es produeix la violència de gènere? La principal causa de la violència de gènere és que l’agressor se sent en situació de superioritat sobre la víctima i busca dominar la relació sota els seus criteris, anul·lant l’altra persona. El més preocupant és que aquestos individus no en són gens, de superiors. Tot el contrari.

Entre totes i tots hem de parar aquesta xacra i lluitar perquè aquest dia no s’haja de reivindicar. Per poder en un futur pròxim eixir al carrer en senyal de festa per no haver de nomenar cap dona ni criatura assassinada. Des del naixement, s’ha de lluitar per una igualtat efectiva i que aquesta reivindicació es normalitze a tot arreu, en centres escolars, de treball, a peu de carrer i un llarg etcètera.

Lamentablement aquest divendres dia 25 de novembre tornarem a eixir als carrers vestides de negre i morat perquè la violència contra les dones acabe d’una vegada per sempre. No només recordarem a les víctimes aquest trist dia, sinó que juntes i junts reafirmarem la nostra voluntat de frenar aquesta aberració que continua plenament vigent al segle XXI.

És més, a Intersindical Dones ens esforcem perquè no queden els actes com a simbòlics i la resta de dies de l’any com si res. Nosaltres continuarem treballant colze a colze amb totes les dones víctimes de violència de gènere i amb associacions com Alanna.

Per un 25N on no hi haja res a reivindicar.