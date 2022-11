La lección de los oprimidos

Esta mañana iba a escribir sobre la esperanza. El ruido lo tapa casi todo, pero existen buenas noticias: el fiasco de Trump en Estados Unidos, la irrupción de nuevos liderazgos en Hispanoamérica, las izquierdas de por aquí que aprueban presupuestos y leyes importantes, a pesar de la atmósfera de guerra a muerte... La política y el periodismo parecen haber asumido dinámicas destructivas. Para algunos, la política es un instrumento para la propaganda personal. Para algunos, el periodismo es poner y quitar gobiernos y gobernantes. Intentarlo, al menos. Esa pretensión siempre me pareció una inflamación vanidosa. Y peligrosa. No llego a más que a observar e intentar entender. Mirar la calle.

Iba a escribir del lado bueno de las cosas y en la calle encuentro, a cierta distancia, a una antigua compañera del colegio. La veo pasar la fregona una y otra vez en la puerta de un comercio. Prefiero no dejarme ver. No sé qué es más indigno, si mi silencio o que pueda sentirse incómoda. Sabía que se había casado y había tenido hijos. Repitió a pies juntillas la vida de su madre y de otras muchas antes. Aquella chica que iba a comerse el mundo, mejor vestida que los demás, que miraba por encima del hombro, una de las populares del colegio, de las que una sonrisa suya situaba al elegido en el reino de los cielos... Sé que estoy cayendo en el prejuicio de que hoy es infeliz solo porque la he visto en chándal y con la fregona en la mano limpiando un bajo comercial. Quizá es más feliz que yo. Pero el rubio dorado de antes es hoy gris ajado, los ojos vivos azules hoy enseñan una mirada cansada. Al menos es lo que veo.

La imagino entregada a un trabajo tan poco reconocido para que sus hijos (deben de estar ya en esa edad) puedan ir a la universidad. Me veo a mí un 23 de septiembre de hace demasiados años, cogiendo un viejo tren de madera para ir por primera vez a la facultad. Pienso en los sacrificios silenciosos que hay detrás cuando pensamos que estrenamos una vida. Si guardé durante años aquel billete minúsculo, que parecía una entrada de cine de las de antes, es porque tenía claro que ese día estaba pasando algo importante. Lo que no supe hasta mucho después son todos los esfuerzos que había detrás de ese pequeño trozo de papel. Hoy pienso en la violencia callada enmarcada en las convenciones sociales y en reglas no escritas duras como el mármol, la violencia que no se ve y que dirige vidas en silencio e impone límites. Límites que ha costado tanto ir rompiendo y que continúan estando para muchas. Límites invisibles pero robustos.

Hurgar en los fantasmas de la infancia no es la única lección de esta semana de radicalidad política rampante y Mundial sucio de fútbol. Lo mejor de este es que el mejor espejo del mundo de hoy, global, caótico, neurótico, inaprensible y contradictorio. Quizá no es noticia, pero no siempre es fácil encontrar un espejo tan nítido. De él sale un Occidente especialista en defender de boquilla las grandes causas, utilizarlas como buena operación de imagen (qué estupendos somos frente a tantos lejanos regímenes sátrapas) y, llegado el momento de la verdad, replegar velas por pragmatismo. Así que después de tantos cantos al brazalete arcoíris por la diversidad, sale la organización que tiene el Mundial por el mango, dice que ni de casualidad, anuncia una dulce tarjeta amarilla a quien se rebele y las grandes naciones de la Europa biempensante bajan la testuz. El honor vale menos que una tarjeta amarilla. Eso sí, los equipos del mundo rico dejan espectaculares fotos con sus jugadores arrodillados o con la mano sobre los ojos. La última operación de imagen para que se vea que somos los buenos.

En cambio, los miserables del otro lado de la frontera, los de Irán, los que tienen poca o ninguna opción de ganar y dentro de unos días tendrán que regresar a una tierra dura donde la palabra represión no se conjuga, sino que se aplica, tienen el valor de no entonar el himno de su país en protesta por el régimen tiránico que les gobierna y por la persecución que somete a quien piensa de otra manera, como las mujeres que quieren ser simplemente libres y quieren romper con las reglas injustas que otros les han impuesto.

Da que pensar que la lección sea la de los oprimidos. Los otros estamos bajo el régimen de las apariencias. De solidarios, de responsables, de veraces, de respetuosos… De tantos valores que olvidamos pronto los del lado bueno de las cosas.