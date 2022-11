Como reza el título genérico de esta columna en ella me propongo hacer la crónica de la incultura. Desde luego, en España nunca me ha faltado tajo y por eso llevo bastantes textos a mis espaldas. Siempre he rehuido las columnas de contenido político porque entiendo que eso es otra cosa y que su lugar se halla en otras páginas del periódico. Hasta que Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, declaró que Felipe González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero tenían «proyecto de país», pero Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España del que ella misma forma parte, carecía de él. Descontando todo lo que pueda haber de sobreactuación preelectoral, lo cierto es que se trata de una declaración interesante. En efecto, hay políticos que tienen proyectos de país y otros que carecen de algo semejante. Por ejemplo, en EE. UU. acaba de haber elecciones parciales en las que se enfrentaban dos pesos pesados que no se presentaron, el presidente Biden y el expresidente Trump, los cuales apadrinaban sendos proyecto de país y planteaban las futuras elecciones presidenciales como una cuestión de vida o muerte. Algo así no puede dejar de interesar a la cultura. Un proyecto de país incluye aspectos económicos y sociales, pero también algo mucho más difuso y sutil: la imagen que los ciudadanos tienen de sí mismos. Bueno, pues a lo que parece el presidente Sánchez no tiene un proyecto de país: según unos, se contenta con «pulverizar», pero, según otros, se olvida de reconstruir a continuación.

Da la casualidad de que el mismo día que me llegó esa noticia estaba leyendo Demolingüística del español en Suiza, un libro publicado bajo los auspicios del Instituto Cervantes y en el que se afirma: «Suiza es un país excepcional dentro del panorama lingüístico de Europa. En Suiza, aunque exista una clara consciencia de Estado, no se produce su identificación con una lengua. Frente a otros países donde una lengua estatal convive con lenguas regionales, en Suiza la concepción general del Estado es plurilingüe». En otras palabras, que los suizos tienen un proyecto de país sólido aunque se trate de un país plurilingüe. Les confieso que no pude dejar de sentir envidia. Y ahora vuelvo a Pedro Sánchez. Se piense lo que se piense de él, lo cierto es que está en una posición más favorable que ninguno de sus predecesores para apadrinar un proyecto de tipo suizo. Tal vez sus dificultades para aliarse aleatoriamente con toda clase de partidos nacionalistas no le hayan permitido configurar un imaginario plurilingüe capaz de armonizar la coexistencia de un idioma común (del que los suizos carecen) con otros tres idiomas que sean considerados estatales y no meramente regionales. Pues ya va siendo hora. Amén.