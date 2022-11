'The Crown' no es lo que era

Termino ahora con «The Crown» porque esta vez no la he devorado. Cuanto más cerca tenemos los acontecimientos narrados más tiembla su apariencia de verosimilitud, aspecto clave en el éxito de la creación de Peter Morgan y motivo por el cual han requerido a Netflix para que alertara claramente al espectador de que se trata de ficción y no de un documental. La llegada de nuevos episodios semanas después de la muerte de Isabel II provocó airados comentarios contra la serie. Toda una experta como Judi Dench, que fue Isabel I en Shakespeare in love y la reina Victoria dos veces, escribió una carta abierta en The Times considerándola cruel e injusta con la corona. Es muy amiga de Carlos III, por lo que quizás haya rebajado su indignación al ver cómo aparece retratado en la quinta temporada.

Del gran parecido del actor Josh O'Connor con el joven Carlos al que interpretaba, hemos pasado al porte de Dominic West, por siempre el detective de «The Wire» y que poco recuerda al heredero. Pero no solo en el físico mejora la imagen de Carlos, también en la forma en que cuentan sus sensatos deseos de renovación de la monarquía y su relación con Diana y con Camilla, igualmente favorecida en el retrato. Con la ácida Princesa de Gales de estos capítulos empatizamos menos de lo esperado y tampoco la reina es la que era. El personaje con Imelda Staunton ha perdido empaque convertida en un remedo de Rafaela Aparicio preocupada sobre todo por el Britannia, el símbolo de las grietas de un sistema implacable con quienes no se amoldan. Lo fue con Diana y con Margarita, que se reencuentra con su capitán Peter Townsend, ni más ni menos que Timothy Dalton, un exagente 007, en el precioso episodio de auditoría de corazones que la lleva a una agria recriminación a su hermana por no haberle permitido casarse con él muchos años atrás. Con imágenes de archivo en blanco y negro de la propia serie de la botadura del yate real se inicia la temporada con la reina encarnada por Claire Foy y con su retirada de servicio acaba, a unos días de la muerte de Diana, una tormenta que costó mucho de sortear con la que comenzará la próxima y última sesión. Veremos más a un poco simpático Tony Blair que viajó en primera a Hong Kong dejando al Príncipe en una clase inferior. La sonrisa del Windsor ante el enérgico cierre de la cortinilla separadora por parte de la azafata resulta muy poco creíble después de ver los gestos del verdadero Carlos en las firmas de la coronación hace un par de meses. Pero quién sabe, en este batido de imaginación y hechos reales, igual sucedió.