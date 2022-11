A propòsit del dia internacional contra la violència masclista, que acabem de commemorar, voldria assenyalar que, si llegiu els principals dietaris valencians de l’edat moderna –com, per exemple, els de Jeroni Sòria, Pere Joan Porcar i Joaquim Aierdi–, comprovareu que, històricament, les dones han sigut víctimes de tot tipus d’agressions físiques i morals.

Així, entre els episodis de marginalitat femenina que recull l’obra de Jeroni Sòria (que abraça el període 1503-1559), crida l’atenció el relat del segrest i violació d’una jove –adolescent, amb molta probabilitat– que tingué lloc a València en juny de 1545. El dietarista explicà que, el dia de Sant Pere, un notari anomenat Francesc Joan Trilles «se’n portà la filla de Joan Perelló, botiguer de draps, del poder de son pare e mare d’esta manera». I, a continuació, detallava el pla que el fedatari va ordir per a segrestar-la: «Lo dit Trilles, essent procurador de dit Perelló, convidà’ls –a marit e muller, e fills e filles, e tots– a sa casa en un hort de Russafa [...] a dinar e sopar molt complidament. E com fos a les huit hores de denit que se’n venien tots junts a València, molt regosijats, essent a l’abeurador del portal de Russafa, ixqueren uns quants arcabussers i de cavall i mogueren una brega faitisca. I, essent tots espargits per la brega, lo dit Trilles se’n portà la dita filla del dit Perelló, ab un cavall e uns quants de peu ab ell, i feu lo que volgué d’ella». D’on es dedueix que abusà sexualment de la xica.

A diferència d’altres ocasions, però, el delicte no quedà impune; i fou així que tot el pes de la justícia caigué sobre el notari. Perquè, una setmana després, el governador de València, Joan Vilarasa, «prengué al dit Trilles ab un altre que ha nom Fonfria en lo barranc de Bétera [...] i els portà a Benissanó»; «i allí penjà al dit Fonfria en una olivera i, al Trilles, li donà un garrot i portaren-lo ofegat a València».

Amb la qual cosa veiem que, tant o més inclement que l’acció dels delinqüents, era la dels encarregats d’impartir justícia. Per això Trilles no sols fou executat, sinó que, amb una clara intenció exemplaritzant, el seu cadàver fou exhibit durant tot un dia «en lo banc de la cort del governador».