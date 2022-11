Des de fa més d’una setmana escorcolle en la premsa digital i la de paper, en els canals de televisió i els informatius radiofònics a veure si és possible saber els noms de les dues persones mortes a conseqüència de la caiguda d’un míssil en una població polonesa propera a la frontera amb Ucraïna. He cercat totes les possibilitats informatives de manera disciplinada i constant, però res, no hi he trobat cap informació al respecte. Ningú no sap el nom ni les circumstàncies personals i familiars de les dues persones mortes, morts col·laterals en el llenguatge bèl·lic, del llogaret polonés pròxim a la frontera ucraïnesa.

Sabem que el míssil va caure a Przewodow, que és una població de poc més de 400 habitants, d’economia rural, que pertany al comtat de Lublin, al sud-est de Polònia, ubicada a sis quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Coneixem també totes les circumstàncies polítiques que han acompanyat la caiguda del míssil. Sabem que Polònia és membre de l’OTAN i que la hipòtesi sobre un possible atac rus, en el context de la guerra amb Ucraïna, podria haver causat la tercera guerra mundial. Tanmateix, segons tots els indicis, el míssil va ser disparat per les defenses antiaèries d’Ucraïna i no fou conseqüència d’un atac rus, la qual cosa ha portat serenitat a la potencial crisi.

Tots els actors internacionals implicats en el conflicte, l’OTAN, Polònia, Rússia, Ucraïna, Estats Units, la Unió Europea de seguida s’han posat les piles i han intentat aclarir les circumstàncies d’aquest incident que hauria pogut causar una crisi mundial potencialment catastròfica. Però, atenció, continuem sense saber el nom de les víctimes, si de cas hem sabut que eren dos homes, que l’explosió va tindre lloc al costat d’un magatzem de gra, però no sabem el nom, els anys que tenien, si tenien famílies, fills o filles, com vivien, com es guanyaven la vida, etcètera.

La impressió és que són morts anònimes que, presumptament, a ningú no interessen davant de la hipotètica gravetat del conflicte internacional. En canvi, són persones que tenien vides pròpies, com vostés i com jo, com tota la humanitat sencera, però que no compten, malauradament, en l’escenari mundial. De cap de les maneres em puc sostraure del fet que en la valoració de les morts també han d’influir criteris de poder i reconeixement social, per dir-ho així. A qui li importa la vida dels dos grangers (presumptament) d’un llogaret rural del sud-est de Polònia? Pel que hem vist als mitjans de comunicació, segurament a ningú, malauradament. Si més no, això és el que hom pot interpretar d’antuvi a l’hora d’analitzar la circumstància de la mort d’aquestes dues persones.

En canvi, en altres ocasions mediàtiques la repercussió és ben diferent. Posem per cas que les restes del míssil hagueren caigut sobre un centre urbà important d’alguna capital europea. Haguérem sabut fil per randa la filiació personal, la procedència i les circumstàncies de les dues persones mortes, sens dubte. Són les coses del poder, que també influeix en la valoració dels mitjans de comunicació sobre les notícies d’arreu del món.

La lluita de l’home contra el poder és la lluita de la memòria contra l’oblit, diu l’escriptor Milan Kundera. Una gran veritat. És la història de sempre. Quantes persones mortes arreu del món de manera anònima i sense memòria ni dignitat. Són les víctimes del genocida Putin a Ucraïna, o les víctimes de l’opressió contra les dones a Iran, o les víctimes de la Guerra Civil soterrades en fosses com si foren deixalles anònimes que ningú no coneix ni en sap res, o tantes i tantes altres...

Per això, com diu Kundera, no perdre mai la memòria és la manera més eficaç de lluitar contra el poder, vinga d’on vinga. Hem de conéixer la identitat de les dues persones mortes al llogaret del sud-est de Polònia, eren persones com nosaltres, víctimes innocents del conflicte, que tenien les seues vides, els seus somnis, les seues ambicions, els seus plaers i les seues penes i frustracions. Les morts anònimes sempre són pròpies de l’odi i la violència.