Íbamos en el coche mi tío Fernando, mi primo Alberto, que tendría entonces 4 o 5 años, y yo en versión adolescente. No recuerdo el lugar o las circunstancias concretas del viaje, ni si había más personas en el coche. Pero sí recuerdo que Alberto recitó esas palabras como de la nada, sin venir a cuento, y mi tío reaccionó con sorpresa y admiración: ¡muy bien!, decía, ¡muy bien! ¿De dónde venía eso? Él mismo no terminaba de caer en la cuenta hasta que recordó que, tiempo atrás, le había enseñado ese truco nemotécnico para memorizar un nombre difícil; y en ese momento, surcando un paisaje similar, mi primo evocó ese aprendizaje y cómo llego a él. Recuerdo también sus caras, cómo se iluminaron, y la maravillosa sensación que ambos transmitieron: esa satisfacción, ese reconocimiento. Había en ellos un orgullo especial, significativo. Recuerdo la conexión entre aquellas dos personas que, de alguna manera, se habían dado la una a la otra algo importante, por pequeño que fuera. Una pequeña e infinita victoria, la posibilidad abriéndose paso en lo real, la fuerza de la apertura, de la perfectibilidad. Fue un momento feliz, no exagero. Y lo recuerdo porque esa felicidad nos engancha a muchos docentes y la buscamos con ahínco en nuestro trabajo diario. El orgullo por el logro, por el esfuerzo realizado, por el aprendizaje: un orgullo virtuoso y placentero compartido entre alumnado y docentes. ¿Quién querría quedarse sin eso?

Tengo una compañera, profesora de matemáticas, que últimamente se siente como si la estuvieran expulsando de la profesión docente; no es la única. Algún día alguien escribirá esa tesis doctoral que analizará por qué, en pocos años, muchos docentes han decidido jubilarse cuando les habría gustado seguir trabajando. Docentes defensores del conocimiento, del estudio, del aprendizaje sólido, de la honradez intelectual, del rigor científico y del pensamiento. Eso que muchos profesionales, exponiéndonos a cierta mofa como si al hacerlo nos creyéramos la reserva intelectual de Occidente, llamamos «lograr un buen nivel». ¿Quienes, y obedeciendo a qué intereses, decidieron que se podría hablar mal de ese objetivo en educación?

Yo ya ni siquiera me atrevo a hablar de Educación, así en general y con mayúsculas. Eso se lo dejo a los que teorizan y especulan, y a los que politizan el debate, en el mal sentido de la palabra. Yo hablo de aulas; de mis alumnos, de los textos que son capaces de leer, del vocabulario que saben manejar, de las ideas y argumentos a los que se atreven a enfrentarse. Todos los que trabajamos en las aulas sabemos lo que la ciencia ya ha demostrado: que el que más sabe, más y mejor aprende. Y más aún cuando has visto alumnos en la ESO que no leen ni escriben bien y sabes que no llegarán lejos en un sistema sobrecargado y en el que tanto escasean tiempo y recursos. Por eso a muchos docentes no nos importa el nivel como tal: nos importa la base. No, no nos creemos el templo en el que se preserva la sabiduría de nuestra era. Nos preocupa, eso sí, que nuestro alumnado alcance a tener los suficientes recursos y conocimientos como para poder seguir enfrentándose con éxito a los estudios que vienen después, precisamente porque queremos que se formen con éxito más allá de la ESO. El nivel que procuramos los profesores hoy es la base que nuestros alumnos tendrán los cursos siguientes. Eso es lo que nos importa y la importancia del «nivel»; especialmente porque sabemos que el más perjudicado por una educación empobrecida de conocimiento es el alumnado sin recursos que no se podrá pagar academias cuando no pueda sacar adelante por sí mismo estudios superiores. La escuela debe servir para compensar desigualdades de partida y para que el alumnado pueda aprender los conocimientos que no le da su entorno. Y para que, al contrario de lo que opina un ideólogo de la LOMLOE, un niño que no vive en el barrio de Salamanca conozca la genialidad de las Meninas, y un niño que no vive en un entorno rural sepa reconocer y nombrar una es-co-lo-pen-dra.

¿La han notado? ¿Han notado esa pequeña satisfacción? Multiplíquenla por diez mil. Ése es nuestro orgullo.