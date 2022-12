Pels estadis de Qatar ja està corrent la pilota fins el 18 de Desembre que serà la gran final d’aquest Campionat Mundial de Futbol al que la majoria de cronistes han decidit batejar com el «Mundial de la Vergonya» per jugar-se a un país on les llibertats estan totalment restringides. Qatar era un desert que ens era totalment desconegut fins que allà es va descobrir l’existència de petroli, «l’or negre» i gas. Aquesta descoberta va fer rics els seus habitants i, especialment, els seus mandataris que no saben ni tenen temps per gastar tants milions d’euros com tenen els seus comptes corrents. Sols hi ha un retret que fer a un país tan ric com aquest, els seus mandataris al llarg del temps no han donat mostres de ser especialment respectuosos amb les virtuts democràtiques tan estimades, de vegades sols de portes enfora, per les democràcies occidentals. Les ments pensants qataris van trobar la solució per netejar la imatge del país. Organitzar un Campionat Mundial de Futbol, el màxim esdeveniment en aquest esport, els donaria la pàtina democràtica que necessitaven. I amb «diners torrons» com deia la meua iaia Vicenta, i van tindre torrons, futbol, i les mirades de tot el món fixades al seu petit país.

Però el futbol i la política sempre han anat units, el futbol es un acte social, de reunió de masses, i per tant també és política. Sols hem de girar l’esguard endarrere i trobarem infinitat d’ocasions en que l’esport balompédic i la política han caminat junts. Ara tothom parla de la «roja» per referir-se a la selecció espanyola, els que ja pentinem canes des de fa temps recordem que si allà pels «felices sesenta» a algú se li hagués anomenar així a la selecció d’aquells dies hagués acabat a la presó perquè per aquells dies la selecció era més «azul» que «roja», més blava, com el blau maó de la samarreta falangista que del color vermell de les banderes revolucionaries. Per aquells dies es jugava la Copa d’Europa i a Espanya li va tocar en sort jugar contra la selecció de Rússia, contra eixe extens país del que Serrano Suñer, gerifalte franquista, va dir «Rússia és culpable». Van tremolar els fonaments de la pàtria tan sols en pensar que els maleïts bolxevics trepitjarien la sagrada gespa del Santiago Bernabéu, on també flamejaría al vent l’ensenya vermella amb la falç i el martell comunista. Franco no podia permetre tal afront i va ordenar que la selecció espanyola que ja estava preparada per anar a jugar a Moscou desfés les maletes i abandonés el campionat, classificant-se els russos sense jugar els dos partits que calien. Una vegada més la política i el futbol van topar-se i en aquella Espanya, gris i tèrbola, va guanyar la política i el desig del dictador. Ara, seixanta anys després, la política també es present al món del futbol. La FIFA, molt criticada, ha decidit blanquejar una nació com Qatar on les dones no tenen cap dret, submises sempre a un home: el pare, els germans o el marit, els homosexuals son perseguit i condemnats a penes de presó i les llibertats democràtiques no existeixen, i tot això s’ha intentat amagar darrera els colors dels equips participants i dels seus seguidors. La FIFA serà, és ja, la gran guanyadora d’aquest fosc campionat futbolístic tacat per la sang del 6.500 treballadors que van perdre la vida construint els estadis on als jugadors se’ls ha prohibit mostrat qualsevol símbol de recolzament al col·lectiu LGTB. I tot gràcies als diners, als guanys del petroli i el gas, perquè com escrivia Anselm Turmeda «Diners fan avui lo joc/E fan honor a molt badoc/A qui diu “no” fan dir-li “hoc”/ Vejats miracle/Diners, doncs, vulles aplegar». Sols ens queda dir amén.