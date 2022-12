Els Quinque libri parroquials d’Algemesí assenyalen que el 1732 –contra tot pronòstic- Josep Marco, «lo Penchadet», va morir i va ser soterrat en aquella parròquia, deixant viuda a Teresa Insa. ¿Com va passar de ser un austriacista destacat i amb participació a la guerra i tot a esdevenir un habitant més de la seua població natal? Caldria esbrinar, en definitiva, quan i com aconseguí retornar al seu poble, sense patir la represàlia aplicada pels poders que finalment van aconseguir dominar el nostre país. Possiblement, es va acollir a algun indult o a algun perdó reial.

Però segurament no foren tan rares aquelles situacions. El noble i fill de Morella, Carles Gassulla d'Ursino -com la seua família, en general- ens consta que abraçà de seguida la causa de Carles III d'Àustria i li va dedicar i tot poemes laudatoris. Després les coses varen canviar de rumb. El pare de Gassulla d'Ursino aconseguí prerrogatives nobiliàries de part del rei que després arribà a ser emperador -per a dissort de la Corona d'Aragó-, i el seu fill, per això, sembla que es va passar mitja vida demanant-li el reconeixement oficial d'aquelles concessions al rei Borbó. No sé, certament, si ho aconseguí. Però la bona veritat és que Carles Gassulla va arribar a ser regidor de la vila de Morella en temps de Felip V i va ser un home destacat allà, que s'encarregà de fer una abundosa i interessant producció de versos, i va morir tranquilament a sa casa, el 1745, cosa que ens indica que, malgrat tot, el poder borbònic el va integrar en la maquinària política seua i el va saber situar en un lloc de confiança. al cap i a la fi, per a un noble del XVIII, allò important devia de ser mantenir els seus drets i prerrogatives, regnàs qui regnàs. Josep Marco i Ferrís i Carles Gassulla d'Ursino, tot i els temps difícils que els va tocar viure -una guerra fratricida, el canvi legislatiu de tot un país, «por justo derecho de conquista», la postguerra d’unes terres devastades i amb càrregues impositives fortíssimes establertes des de Castella, etc.-, poden ser vistos, també, com dos exemples d'adaptació, com dues mostres de superació de les adversitats davant unes circumstàncies a què es varen veure impel·lits per fets que, ni l'un ni l'altre podien controlar ni decidir: l'absència d'un hereu engendrat pel trist Carles II va somoure mitja Europa i mig món -per no dir tot. Ells aconseguiren, a la fi, romandre a casa seua. Potser, com una metàfora del nostre país. O, com deia la meua àvia: «D’una guerra, sempre se’n salven!»