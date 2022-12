«Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve…» diu Silvio Rodríguez en la seua cançó «Mujeres», que dedica a totes les dones que des de les pitjors circumstàncies saben traure, amb molta intel·ligència, tota la seua valentia, la seua energia , el seu coratge i la seua força per a alçar-se, resistir, empoderar-se i canviar el mon…, seguint aquest ordre, tal com va fer en la sessió del Congrés, del dimecres 23 de noviembre, Irene Montero, la ministra d’Igualtat del Govern de la Nació.

Ella va demanar expressament que tota la intervenció de la diputada de Vox s’incorporara al diari de sessions, conscient que aquella allau de violència política que la ministra hagué de suportar no ha d’esborrar-se pel pas del temps, com un tiquet de compra fet amb tinta deleble, sinó que ha de quedar escrit com a exemple perquè mai més no torne a passar.

El debat polític també té les seues normes no escrites, on tot no val. Explicar tècnicament una llei no és ni fàcil ni ràpid, sobretot per a la immensa majoria de la societat, que no som especialistes jurídiques ni jurídics; que no sabem exactament quina funció tindria la «disposició transitòria» i per què no està en la llei del ‘sí és sí’; o què són exactament «els terminis de la retroactivitat», i per què tampoc no n’hi ha...; o, quantes lectures se’n poden fer, d’una llei com aquesta.

Cal temps, coneixements específics i molta informació rigorosa per a qualsevol llei, i la del ‘Sí és Sí’, en aquest sentit, tampoc no és una excepció. Si aquesta llei conté errades, s’hi hauran de corregir, i com diu Carmen Calvo, ex-vicepresidenta primera del govern espanyol «… lo más pronto posible…», i que el Tribunal Suprem unifique doctrina. En qualsevol cas, la rèplica i el debat de l’esmentada llei han de ser argumentats amb criteris jurídics, no amb insults.

Resulta colpidor, en la nostra opinió, que aquelles sensibilitats polítiques i aquelles persones que no volien saber res de la violència de gènere, que inclús la negaven i la volien susbtituir per «violència intrafamiliar» i parlaven de «la dictadura de género», ara, i vista la determinació com defensen a les dones, qualsevol diria que han canviat d’opinió i que ja estan convençuts i convençudes que en aquest país i pertot arreu del mon tenim violència de gènere, violència masclista contra les dones per ser dones.