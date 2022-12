Dimecres passat, la Unesco reconeixia el valor patrimonial que té per a la humanitat el toc manual de campanes. Una tradició que han sabut mantindre el gremi de campaners d'Albaida i que han recuperat altres poblacions com ara València i també el meu poble, Algemesí. L'endemà, dijous, la Unesco preservava també l'ofici dels ganxers, el transport fluvial de troncs de fusta, que a la Ribera encara es pot veure en la 'maerà' d'Antella pel Xúquer i pel Cabriol, des de Cofrents.

Sovint escric sobre allò que ens identifica com a poble, començant per la llengua, però també per la manera com ens relacionem, com reconeixem o no el nostre voltant, les persones amb qui convivim i l'entorn urbà o rural on despleguem la nostra activitat. Els mapes i les rutes que tracem, els camins, per places i carrers o per horts i assagadors, van definint la forma com estructurem la societat, què queda dins i què fora..., i qui.

El patrimoni és percebut com a cosa privativa: és de qui el fa o qui l'hereta, qui l'augmenta o el malbarata i és cert que la propietat privada és una de les bases del nostre dret i, per tant de la nostra forma d'entendre la societat, però no és menys cert que tot patrimoni és també de la comunitat que la vist nàixer, forma part de la seua història i és un dret de tots assegurar-ne si la preservació no, almenys el coneixement. El dret al record i a la consciència.

Amb el toc de les campanes s'ha musicat la festa, llançant-les al vol, però també s'ha informat del dol, amb una comunicació capaç de discernir si era difunt o difunta, Amb els tocs coneixíem si era un quart o la mitja, no calien rellotges si tenies el campanar a la vista. La partitura del dia de festa grossa, la consueta, era de metall, corda i batall.

En una societat urbana, amb una sobrecàrrega sensorial de milers d'impactes visuals i auditius, amb places declarades ZAS (Zona Acústicament Saturada), resulta com a mínim curiós que hi haja gent que es queixe de les campanes. Obliden que el soroll, allò que destorba i molesta, és cosa de cotxes i motos. Les campanes sonen, repiquen, voltegen, ens parlen. Són herència que no es paga amb diners.