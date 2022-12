Hacerse viejo es una grandísima lata por mucho que se empeñen o digan esos manuales de supervivencia tan optimistas- o masoquistas, según como se mire-, tipo El arte de envejecer, El envejecimiento saludable o Guía práctica para mayores felices con problemas de artritis reumatoide. Tu cuerpo se ha convertido cada día en un propagador de newletters inoportunas y sospechosas . Las visitas a tu odontólogo o dentista, por señalar uno de los colaboradores habituales de la sociedad senior, se convierten en tu segunda residencia. Ya les digo una puñeta. Cuando uno comienza a sentirse viejo empieza a sumar y restar los amigos desparecidos. En el balance nos quedan entre otras las canciones que un día nos hicieron felices y que ahora vuelven con un sabor agridulce. El peaje de seguir estando vivos en el club de ‘Los amigos muertos’.

Entre las cosas que haces cuando comienzas a sentirte viejo- y no hacías cuando eras un poco menos viejo y más joven- es mirar con más atención las noticias que cada día aparecen sobre nuevos hallazgos en la lucha contra el cáncer. Cada día parece que se ha ganado una batalla a juzgar por los anuncios referidos a investigaciones científicas. Mientras tanto tu próstata se ha convertido en un invitado caprichoso que el día menos pensado te plantea un moción de censura de cintura para abajo. Como pretendía por cierto la señora Arrimadas y el señor Abascal hacerle al presidente Sánchez a cuenta de la reforma del delito de sedición. A la moción querían sumar al jefe de la oposición, el candidato Feijóo, pero este a la vista de cómo están los números y escaños ha preferido ignorar la invitación y salvarse del fuego parlamentario. El partido de la señora Arrimadas al paso que va se quedará como la protagonista de aquella canción tan popular que cantaba Concha Piquer A la lima y el limón, «tú no tienes quién te quiera/ a la lima y el limón/ te vas a quedar soltera». Un partido que parece sacado de un anuncio de una empresa dedicada a derribos y demoliciones. Leo que la señora Arrimadas le tira los tejos a esa perla cultivada y piquito de oro que es Cayetana Álvarez de Toledo. Las dos políticas podían presentarse bajo el eslogan «como dos gotas de agua» de cara a futuras contiendas electorales. Las renacidas Pili y Mili de la nueva ola nacionalista española.

Me sigo frotando los ojos ante el despliegue de colorines de los mandatarios en la reciente cumbre del G 20 en Bali. Parecían salidos de un casting para una nueva versión escénica de South Pacific, aquel musical de Broadway ambientado en una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. A ver si en el futuro vemos una de estas cumbres que tenga como escenario alguna capital andaluza y aparecen los jefes de estado y presidentes con el traje de faralaes y sombreros cordobés. Por cierto que el presidente del país anfitrión de la reciente cumbre del G20, Joko Widodo, no hubiera desentonado nada en una escena de otro celebre musical, El Rey yo, que en la pantalla interpretó Yul Brynner y la inolvidable Deborah Kerr.

No sé si muchos de los problemas que tiene Donald Trump, ahora que se vuelve a postular como candidato para las elecciones presidenciales de 2024 tienen que ver con su senectud o con el aparato de rayos uva con el que se atina allá en su residencia de Florida noche y día. Que Trump pudiera volver a encabezar la candidatura republicana creo que podría ser hasta una buena noticia para el Partido Demócrata a la vista de los desbarajustes y desatinos que ha realizado en todo este tiempo. No creo que para el partido republicano y la mayoría de sus dirigentes les ayude mucho en estos momentos la proyección mediática de Trump y prefieran en cambio un candidato de refresco y menos adicto a los rayo uva y al tinte capilar. De todas formas aparecer como político extravagante no tiene por qué pasarte factura, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, el voto popular siempre es muy volátil y a veces se va donde menos te lo piensas. Miren, si no, una presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, que cada día nos regala unas cuantas perlas dignas de aquel ‘Celtiberia Show’ de Luis Carandell de la revista Triunfo ya sea a cuenta de la próxima invasión bolchevique de la Puerta del Sol o del «cuento» del cambio climático. Supongo que sus Spin Doctor le pondrán en la boca todas esta fraseología tan ocurrente convencidos que es lo que les pide su auditorio y de momento tampoco les ha ido tan mal.

Volviendo a la balada de la senilidad del inicio y la revolución de la tercera edad en marcha victoriosa, la periodontitis y la artritis reumatoide cuando menos te lo esperas, los viajes del Imserso y la tarjeta oro de la EMT, voy avisar a mis familiares que de cara a los próximos regalos de Navidad no se les ocurra regalarme ni unas zapatilla sneakers ni un conjunto deportivo para salir a caminar o hacer el Camino de Santiago. Prefiero y me hace más ilusión una camisa de colorines como la que llevaba Pedro Sánchez en la Cumbre G 20.