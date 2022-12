Ens esforcem, a voltes, per mostrar-nos com no som i ens disfressem. Tanmateix, no hi ha res com actuar amb senzillesa perquè les persones ens entenguen millor. Així que, per a tindre-ho present, no està mal recordar una locució adverbial nostra. Es tracta de l’expressió ‘al sa i al pla’. Amb ella, indiquem que actuem sense ostentacions. Volem dir que no emprem formalismes, parlem sense paraules complexes i no tenim preocupacions.

El centenari de Joan Fuster és un bon moment per mostrar l’autor ‘al sa i al pla’. Més enllà del gran referent, cal despullar el destacat intel·lectual. No podem deixar que les commemoracions siguen exclusivament per a persones fusterianes. N’hi ha molt a ensenyar. Quedem-nos amb la senzilla idea que va provocar-nos perquè despertàrem com a poble i sobretot va encoratjar-nos a vore el món amb més perspectives. M’estime les tradicions, encara que en rebutge les intolerants o violentes. M’agraden les que em recorden el temps en el qual vivíem més ‘al sa i al pla’. Una que en valore especialment és la de les campanes. Cada vegada que les escolte, em venen al cap els instants en els quals he voltejat a Estivella la campana «Xicoteta». Al costat de la grandesa de les altres, esta es presenta més ‘al sa i al pla’. M’encisa perquè, malgrat ser reduïda, és l’única que mira cap a la gran muntanya del Garbí. Mirant campanes, no puc oblidar el que ha fet Francesc Llop i la seua colla per a recuperar-les. Crec que se’ls havia d’haver tingut més presents en el moment de promoure l’instrument com a patrimoni immaterial de la humanitat. Estos dies m’he repassat la Constitució. Trobe que en cada lletra hi ha intens treball i sacrifici. En eixa tasca, no van estar els representants de la ultradreta espanyola. La rebutjaren. Ara s’omplin la boca parlant de constitucionalisme. Gaudisc llegint les paraules senzilles, les escrites ‘al sa i al pla’. Tot i la seua grandesa, a vegades, ens n’oblidem. M’emociona llegir, per exemple, quan s’esmenta el dret a la vivenda o al treball o la lliure creació intel·lectual. Són reptes que hem de continuar fent realitat i que no sent esmentar en veu alta als patriotes de saló. En definitiva, reivindiquem la senzillesa i mostrem-nos ‘al sa i al pla’. La facilitat d’una senzilla expressió pot fer-nos entendre la veritat.