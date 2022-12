El protagonista d’El vigilant en el camp de ségol, la coneguda novel·la de J.D. Salinger, publicada el 1951, és un adolescent rebel i càustic, molt cínic, que pretén salvar els infants de no caure pel penya-segat per mantenir la seua innocència. Salvar la innocència dels infants hauria de ser una de les normes d’obligat compliment per part de la humanitat sencera. Però no, no és possible, malgrat les lleis internacionals, els infants són carn de canó exactament igual com ho són els adults.

La fúria de matar, com diu el filòsof francés Michel Serres, creix sense barrera i amenaça l’espècie humana amb erradicar-la. Portem amb nosaltres aquest terror primitiu que podríem anomenar inconscient. La fúria de matar s’expandeix a través dels segles de l’espècie humana de manera inexorable, irremeiable. I qui sap si el més greu encara és que hi convivim amb la violència, amb els assassinats, amb les matances, com si formaren part de la nostra quotidianitat. Entre la incredulitat, la perplexitat, la impotència, o en molts casos la indiferència, hi assistim cada dia a l’espectacle de les matances que ens arriben a través dels mitjans de comunicació amb la mateixa naturalitat que passegem o anem a comprar.

Ara, entre les pàgines d’internacional dels periòdics, o en les notícies dels informatius de televisió, hem pogut veure o llegir espaordits un informe de l’ONU que certifica la massacre de 441 civils a Butxa, a Ucraïna, prop de Kíev, entre ells 72 dones, 20 xiquets i huit xiquetes. Evidentment, totes les morts són igualment censurables, clar que sí, per descomptat. Però convindran amb mi que el grau de maldat per assassinar a sang freda prop de trenta infants és especialment ignominiós. Són coses del genocida Putin, que com Hitler o Stalin, i tants i tants altres en la història de la humanitat, no dubten en utilitzar l’assassinat indiscriminat i la violència per mantenir-se en el poder i subjugar els altres. Sens dubte, això és únicament la punta del iceberg de la matança de civils que els russos han causat a Ucraïna.

I la veritat és que més enllà de la xerrameca humanista, tan necessària, d’altra banda, mai no sabrem esbrinar del tot quines són les raons que lliguen la violència amb l’Homo sapiens, fins i tot des del Paleolític. Podem establir hipòtesis i enraonar motius o circumstàncies polítiques, socials, econòmiques o culturals, o senzillament de poder i domini, però, al capdavall, qui sap si la violència és un estigma genètic de l’espècie. I els animals, no són també violents els animals? Ho són, però, a diferència dels humans, ho són per necessitats de supervivència de l’espècie, en la lluita pel menjar o la reproducció, però mai arrossegats purament per la gratuïtat de l’odi, la fúria o fins i tot el plaer de matar, com és el cas, entre tants altres, dels actes de fe de l’edat mitjana, on esquarteraven les víctimes davant de tothom, com un espectacle cívic. I del nazisme, no cal ni parlar.

La humanitat s’acaba en les fronteres de la tribu, escriu Alain Finkielkraut. Algunes poblacions primitives només consideren homes als membres de la mateixa tribu. És a dir, únicament els membres de la mateixa casta són com nosaltres, la resta no són homes. La noció d’humanitat universal ha caigut en l’oblit, diu Finkielkraut. La qüestió és que en temps de la globalització en els quals ens hem vist obligats a reconéixer que formem part del mateix planeta i que qualsevol problema afecta la humanitat sencera, com ha passat en el coronavirus, la tribu dels genocides continua viva. I encara trobem en algunes actituds públiques aquesta nostàlgia de la tribu, xenòfoba, excloent, racista, prefaci de la violència i l’assassinat.

Diu l’escriptor Joan Garí, manllevant una citació del poeta polonés Adam Zagajewski (Ser persona. Diari de l’escriptor als 50 anys. Editorial Afers), el sofriment és mut, no deixa cap empremta. Un crit no dura molt i no es deixa perpetuar en una partitura. Però nosaltres sí que escoltem, abassegats per la ignomínia, el crit mut dels infants assassinats a Butxa.