Les propongo que vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busquen el significado de la palabra imbécil. Cuando recorremos su significado etimológico y semántico podemos ver como originariamente se indicaba la debilidad física de las personas. De ahí que nos refiramos a alguien como pusilánime cuando se muestra enclenque o flojo, pero nunca como imbécil, puesto que resultaría ofensivo. La razón de esta evolución es lógica porque esta palabra la aplicamos a las personas que son poco inteligentes y que no saben que lo son. Ahí radica el problema. Todo ello se agudiza cuando esa manifestación de merma de inteligencia se da en el campo de la gestión política. Deténganse por un momento y vean si encuentran en nuestra fauna política ejemplos que encarnen esta palabra.

Tenemos dos ejemplos donde la imbecilidad está tomando niveles insuperables. La Ley del sí sólo es sí del Ministerio de Igualdad ha cavado su propia tumba por algo muy sencillo: la ideología ha anulado a los expertos, a las personas preparadas e inteligentes y nos hemos encontrado con un desaguisado. Ha fortalecido, precisamente, aquello que combatía. Vivimos tiempos donde se cree que la realidad se tiene que amoldar, sí o sí, a mis esquemas mentales, obviando la hiper complejidad de la realidad actual, de sus diversas aristas y perspectivas. De igual forma acaece con la educación. Hacía tiempo que, en los centros educativos, el profesorado y las familias no coincidían tanto en el cansancio ante tanta ocurrencia analfabeta y poco inteligente. Está pasando, entre muchos temas, con las propuestas del Ministerio para elaborar la llamada selectividad o EBAU del 2024. Formatos hechos por técnicos que no han chafado un aula en su vida, olvidando por completo la posición de la Universidad que es el máximo órgano en materia educativa. Año tras año se vuelve a repetir este paso, esta estrategia que nos conduce de forma necesaria al fracaso. Cuando nos daremos cuenta que sobre lo importante, la educación lo es, como en otras realidades, tienen que decidir las personas inteligentes y experimentadas, personas vocacionales que fijen las prioridades y hojas de ruta que la sociedad necesita y que superan los prejuicios ideológicos que estrechan los fundamentos de lo que vivimos.

No puedo dejar de recordar las palabras que Ortega escribió en 1937 en su Prólogo para franceses de La rebelión de las masas: «Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral». El pensador español apuntaba al pecado de no pensar de forma extensa, de que nos mostremos encorsetados y paralizados a la hora, no sólo de actuar, sino de legislar y proyectar aquello que dibuje las posibilidades del porvenir. Ojalá las nuevas generaciones, ávidas y anhelantes de justicia, actúen de forma inteligente e instauren un marco de convivencia y de sociedad ante la imbecilidad institucional reinante.