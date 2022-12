El 16 de gener de 1662, segons relata el dietarista Joaquim Aierdi, beneficiat de la Seu de València, arribà a la ciutat «avís de sa machestat, de lo que sa sentedat havia declarat en lo negosi de la Puríssima Concepció de nostra Senyora». Això va provocar que «los estudiants, aquell matí, ixqueren per València, tots de muntó, ab dos o tres quadros: hu del pontífice, altre de sent Thomàs de Aquino y altre de la Puríssima Concepció. Dit dia, los frares de Sent Francés anaren ab molts estudiants també per València, en aches y les andes de la Puríssima, ab molta música de menestrils y tabals de guerra. Anaren a Sent Domingo y els tancaren la porta perquè no entrasen, y pasaren al pla del Real. Y de tornada trobaren la porta de la iglésia de Sent Domingo huberta y entraren en la iglésia y se’n tornaren a eixir sens fer mal ningú. Aquella vesprada anaren per València los frares del convent de Jesús, en processó, en aches, ab un quadro de la Puríssima y altre de Escoto. Y anaven també màixqueres per València.» Les manifestacions d’alegria dels estudiants i dels franciscans, com es veu, no deixaren de tenir un toc de violència: els dominicans -molt més escèptics sobre aquella declaració-, tancaren les portes de sa casa, per temor a ser atacats. Pels carrers varen sonar «tabals de guerra». Hi havia hagut, abans, una campanya en què els tomistes -i al seu davant el canonge valencià Melcior Fuster-, s'havien oposat. I encara ho feren més tard, fins que hagueren de retractar-se públicament.

L'anècdota -ara que acabem de passar la festa de la Puríssima, tan estimada en molts pobles valencians-, si l'he recordada ací és perquè aprofita per veure quines coses -quines idees- podien mobilitzar una societat com la de la València del XVII. El tema venia de molt abans i els reis de la Corona d'Aragó sempre havien estat molt devots de la Puríssima. De fet, aquella devoció segurament va travessar segles i no és casualitat que fos un bisbe valencià, Lluís Crespí, bisbe de Plasència, qui s'encarregàs a Roma de negociar tota aquella qüestió que sembla que interessà moltíssim a Felip III -IV de Castella. La festa que es va muntar al cap i casal, per aquella declaració, va ser monumental. Joan Baptista de Valda la va narrar en castellà en un volum magnífic i ben estudiat fa anys per l'erudita Pilar Pedraza. Aierdi també la va narrar tota, en la nostra llengua, amb anècdotes impagables d’aquell segle «excitat» -com el definí Fuster.