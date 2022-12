Viaje al sur

Un libro me llevaba esta vez lejos de casa. Acostumbrado a la lentitud, me cuesta mucho salir del pueblo. La pereza. Estoy bien aquí, metido en el estudio desde donde se ven las montañas en medio de la bruma anunciadora del invierno. En Málaga me esperaban Mila, Antonio y Candi para que en la librería Suburbia -ya como mi libresca casa malagueña- hablásemos un rato de Maquis, la novela que se publicó hace veinticinco años y ha vuelto ahora como si fuera verdad lo que dice el tango de Gardel. Si veinte años no son nada, tampoco lo son cinco más para que un libro siga vivo casi como el primer día de su publicación. No hubo tiempo para sardinas asadas en la playa, ni siquiera para un leve paseo por un centro urbano cada vez más conquistado por el turismo. Hasta Picasso estaba más callado que nunca al pie de la casa donde según dicen vivió al menos unas horas de su ajetreada vida. Me daba igual su silencio porque me arreé, casi de madrugada y con los colegas del Ateneo Libertario el Acebuche, una copa con cuatro bolas de helado que me dejaron como a un niño el regalo de su vida. Las ganas de llegar a Sevilla y encontrarme allí con mi querido y siempre necesario Isaac Rosa y con Rosario Izquierdo, a quien no conocía personalmente y que pronto verá su novela El hijo zurdo convertida en serie televisiva para Movistar. Creo que estuve en esa ciudad un par de veces hace muchos años. Pero juraría que nunca había visto la Giralda ni la Torre del Oro. Me agotan el cerebro los grandes monumentos, las películas largas y los libros gordos. Allí había organizado la librería La Fuga una sesión para hablar de la novela. Una hermosa sala llamada El Cachorro y María, la anfitriona, que no sabía qué hacerse para que mis maquis y yo mismo fuéramos más felices que los nazarenos en Semana Santa. Y lo fuimos. Y tanto que lo fuimos.

Volver a ver a Cecilio Gordillo veinte años después de mi primer viaje. Yo apenas recordaba nada, pero Cecilio es memoria viva y por eso sigue siendo una de las almas grandes del movimiento memorialista en Andalucía. El orgullo de tener en la mesa -aparte de Isaac y Charo- a Paqui Maqueda, el terremoto a más escala que he encontrado en mi vida. La había visto en ese vídeo de cuando ella sola se plantó la madrugada de la exhumación de Queipo de Llano y se puso a exigir justicia para las víctimas de ese despreciable genocida. Si hay días inolvidables en mi ya largo calendario de recuerdos, el de esa tarde sevillana será a partir de ahora uno de los más imprescindibles. Como lo es el que me llevó a visitar la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando. Allí la exhaustiva y conmovedora explicación de Juanma Guijo y su equipo, que trabajan con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y se encargan de la exhumación de los miles de cuerpos hacinados bajo tierra. Me acordé de los que llenan las fosas del cementerio de Paterna y de tantas otras, y, como pasa siempre, sentí la rabia y la impotencia, y me hice las preguntas de hace tantos años: ¿por qué la memoria en este país sigue provocando tanto miedo? ¿Por qué hemos construido una democracia que tiembla cuando pones nombre a los verdugos cuyos herederos se sienten orgullosos de su estirpe violenta? ¿Por qué lo que nos sale cuando juntamos el pasado y el presente sigue siendo, después de tantos años de democracia, una anomalía? Preguntas y más preguntas que al día siguiente seguimos haciéndonos en el Ateneo de Mairena, donde me encontraría con Santiago y Concha, mi familia de libreros madrileños que nunca faltan en el mapa de mis afectos más cercanos. Lo mismo que el sábado en la Plaza de la Gavidia, donde se reúnen en asamblea familiares y asociaciones para exigir la exhumación de las fosas comunes de toda Andalucía. Por eso, después de tanto recorrido emocional, tan lleno de esa memoria que siempre me acompaña, me subí al tren con la serenidad que me ofrecían las pinturas de María Izquierdo en la sala El Cachorro, y con ese libro impagable que me regaló José con los acordes de muchas canciones de los Beatles. Y en medio de todo eso, el abrazo tantas veces postergado de Francisco Espinosa y Carmen Maestre, a quienes como decía Miguel Hernández voy a llevar en el alma para siempre. Ya sé que me dejo nombres y sitios que nos acompañaron a Maquis y a mí mismo en este viaje al sur. Pero todos ellos están aquí este domingo porque el tiempo de la felicidad nos pertenece, digan lo que digan y hagan lo que hagan esos bárbaros que disfrutan destrozando cada día la esperanza en un mundo mejor y los afectos. Lejos de casa está todo porque me acostumbré a una lentitud que se parece a la pereza. Esta columna acorta esa distancia y la llena de esa rabia que sentimos por los cuerpos hacinados bajo tierra después de tantos años. Pero también de recuerdos hermosos, muy hermosos. Ese viaje al sur…