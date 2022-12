La Constitució indestructible

Comence a escriure aquestes reflexions el dia que alguns celebren el 44 aniversari de la Constitució espanyola. Fa 44 anys encara escrivia els articles en una vella Olivetti verda que encara es a casa, i els duia personalment a la redacció dels mitjans on col·laborava, o els enviava per correu a Madrid o Barcelona. Era més jove, indubtablemente, ja tenia un fill i, recorde, que aquell dia després de votar NO a aquella Constitució, on de gairó ens van encolomar la Monarquia que Franco havia triat, vaig aprofitar el dia de festa per trasladar-me de pis. Aquells eren temps nous i d’esperança, després de gairebé quaranta anys de dictadura el personal tenía ganes de canviar les coses i això va fer que el vot afirmatiu a aquella Constitució que substituïa totes les lleis franquistes, encara que, com hem vist en passar els anys, un cert franquisme sociològic ha continuat en algunes de les institucions de l’Estat.

Els ciutadans del País Valencià van votar favorablemente un 88’84 % mentre Catalunya els superava en fervor constitucionalista i votaven favorablement un 90,46 %, Euskadi fou la CCAA. on menys vots favorables va tindre la Constitució. Junt amb l’esperances també hi havia por i als mitjans de comunicació va fer-se una bona campanya en favor del vot afirmatiu. Malgrat que s’havien repartit milions d’exemplars de la Constitució molts pocs dels votants havien obert aquell petit llibret per conèixer què anaven a votar, uns per seguidisme, altres per por al passat i altres convençuts que amb aquella llei de lleis el país aniria a millor van apropar-se a les urnes sense saber que aquella Constitució era practicament un llei per tota la vida, irreformable, com s’ha demostrat al llarg de 44 anys en los que ni tan sols s’ha pogut modificar la prevalencia del varó sobre la dona a l’hora de la successió al càrrec de rei i Cap d’Estat.

Quan estudiava Dret, Diego Sevilla Andrés, el “catedro” de Dret Polític, ara es diu Constitucional, en explicava que hi havien Constitucions obertes i tancades, la nostra, inexistent per aquelles calendes, ha resultat ser tancada de manera inexorable perquè els requisits per la seua modificació son quasi impossibles d’assolir. La reforma de la Constitució espanyola requereix tres cinquenes parts de vots favorables al Congrés i al Senat i un posterior referèndum de ratificació. Amb les actuals forces parlamentàries és gairebé impossible aspirar a una reforma constitucional per posar-la al dia, tal i com ho fan altres Constitucions. En 44 anys sols s’ha reformat en dues ocasions i sempre per acondicionar la legislació espanyola als dictats de l’europea. El 1992 es va reformar perquè els ciutadans residents europeus puguen ser candidats a les eleccions municipals. i el 2001 es va fer amb presses, per lectura única i nocturnitat per donar prevalencia al pagament del deute amb les instàncies europees.

Quan algú els diga que reformarà la Constitució no el creguin, els està venent sopars de a duro. Seguirem amb un 155 per retornar al redil a qui vullga eixir-se de la fila, seguirá siguent paper mullat els articles que parlen de dret al treball, a una vivenda i a un sou digne, i seguiran en perill altres drets fonamentals constitucionals per l’aplicació de lleis com la coneguda llei “mordassa” , seguiran incomplint la Constitució els togats de la Cúpula Judicial sense voler renovar el CGPJ, i tot seguirà “Atado y bien atado” com deia aquell vell General dels segells de Correus i les monedes de curs legal. La plena incapacitat dels polítics, especialment els de la extrema dreta i la dreta extrema per arribar a acords pel bé dels ciutadans està fent que la Constitució siga una gàbia, si vostes volen d’or, però gàbia que coarta llibertats. I, malgrat tot, alguns encara seguirem volent canviar el món.