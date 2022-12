AYolanda la insultan en el autobús. «Cucaracha», le espetan con rabia, con cierto asco incluso. Ella acepta resignada. Esta vez, consiente dócil. También cansa (porque pesa como una losa) la capa de valiente. Quizá a la próxima conteste. Porque habrá próxima. Alguien ha decidido deshumanizarla por el mero hecho de parecer físicamente de otro lugar, con todo el racismo incrustado que esa interpretación conlleva. Xenofobia barata basada en el aspecto. Aporofobia insultante cimentada en la bajeza moral de los agresores.

«Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto». Uno de los fragmentos más conocidos de la historia de la literatura universal. Franz Kafka escenifica la intranquilidad familiar, el desencanto amoroso, la desmoralización psicológica o el declive físico provocado por el insomnio. Lo hace a través de una mutación en bicho inmundo, un monstruo irracional de caparazón negruzco y abombado, condenado por ello al desprecio y la marginación. «He sufrido racismo en València. Por mi color de piel, por ser migrante. Por ejemplo, cuando voy en autobús. Si hay un sitio a mi lado, la persona, muchas veces, prefiere ir de pie que sentarse junto a mí. Incluso me han llegado a decir que soy una cucaracha. A veces te tratan mal. Han llegado hasta a escupirme. Aunque no he sufrido ninguna agresión física». Yolanda Campo, colombiana de Cali pero afincada en València desde hace años, lo cuenta con toda la crudeza.

El mismo símil, la misma discriminación, similar frustración. La irracionalidad de quien deshumaniza para marginar. De Franz a Yolanda, de Kafka a Campo, de Praga a València, de 1912 a 2022.

«Rata», le dicen a uno. «Menas», les espetan a otros. «Moros», insultan a los marroquíes que animan a su selección de fútbol. Tras vencer en los penaltis, les acusan de violentos, de provocadores, de ocupar nuestro país. Incluso se predisponen a defender España. Patriotismo barato y cobarde. «Monos», «panchitos», «feminazis»… Calificativos que discriminan. Sobrenombres que simplifican. Insultos que despersonalizan. Se puede exterminar, eso piensan, a aquellos y aquellas que no sean humanos, personas. Y no es un uso inocente del vocabulario. Gregory H. Stanton ya definió el genocidio como un proceso. Nunca se llega a las últimas fases de golpe. Se camina de forma gradual, escalonada. Diez etapas interpretó él. Clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación.

No relativicen ninguna de las fases. No les resten importancia. Quienes han iniciado el proceso no dudarán en continuarlo. Encontrarán excusas que venderán como razones. El odio les moverá. Unos teorizarán con palabras, otros actuarán con violencia. Ante ellos, derechos humanos fundamentales. E implicación. Implicación de aquellos y aquellas que ven y no están dispuestos a callar.