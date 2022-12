Devolver la pelota

Puesto que Bono es el portero de mi equipo y también de la selección marroquí, al acercarse la tanda avisé a allegados: «Me temo que estamos fuera». Y por si faltaba algo, el lanzamiento decisivo lo incrustó en la red un hijo de familia inmigrante. ¿A que duele cuando te echan? Francia, país de acogida por excelencia donde no hay más que ver el perfil de los integrantes de la selección cuya potencia física la ha encumbrado a lo más alto del escalafón, está una vez más dándole vueltas a una ley que pretende incentivar las expulsiones de quienes se hallan en situación irregular, algunas de cuyas criaturas es posible que estuviesen destinadas a engrosar el plantel de los clubes europeos. Cuando esto se produce ya nadie los tira. El desenfoque de una cuestión nada fácil de resolver se salió de madre cuando quienes defendían la acogida empezaron a virar y a dejar caer que había que ponerle freno para que los oriundos no vieran peligrar su curro, cruzada en la que destacó el eurocomunista Marchais. Y sin ser capaces darle forma al humanitario tomate, entre unas cosas y otras no hay más que ver para lo que ha quedado la izquierda gala, «gauche divine» incluida, y cómo anda de lozana la familia Le Pen guiando los pasos de no pocas medidas guapas. Es tan resalao el asunto que opto por abstraerme unas horas con las retransmisiones de estos días pero la verdad es que tampoco lo consigo. Verán, me refiero a lo que llega a la hora supuestamente de destripar tácticas: «Hay que ir a por segundas jugadas y colocar la defensa en bloque bajo buscando realizar movimientos, penetrar con rápidas transiciones y ejercer presión tras pérdida para atacar los espacios». A los que tienen la obligación de aplicarse y buscar soluciones con las que se progrese lo que les digo es que cómo voy a entender los desmarques de ruptura que nos marcamos con quienes lo único que buscan es dar amplitud al juego.