Dictadura o democràcia energètica?

El descobriment de la tecnologia de les plaques fotovoltaiques es remunta a la dècada dels 30 del s. XIX. Han passat gairebé dos-cents anys fins que la seua utilitat ha esdevingut totalment imprescindible. I és per això que les teulades s’han convertit en un dels espais més valuosos en matèria energètica en la darrera dècada.

El gran negoci de tot allò que gira al voltant dels combustibles fòssils bandejà el potencial i el desenvolupament que podrien haver tingut les energies renovables, tant la solar, com l’eòlica. I ara, els mateixos especuladors que ens han portat al penya-segat de l’emergència climàtica se’ns presenten com els valedors de les noves energies per a salvar-nos de l’escalfament planetari. Això sí, sense tocar-ne el control total i els seus brutals guanys.

Les grans companyies elèctriques ens proposen guiar-nos cap a un fals paradís ecològic, però amb les seues regles, avalades generalment pels poders públics i adobades per unes indecents portes giratòries que han portat 200 polítics a beneficiar-se’n, en els darreres temps. Des de F. González o J. Borrell (PSOE), fins a J.M. Aznar o Martín Villa (PP), o J. Coscubiela (En Comú-Podem), entre molts altres, s’han aprofitat d’unes sòrdides retribucions a canvi de garantir un model elèctric dissenyat per i per a l’oligopoli energètic. Un panorama que podria explicar l’encariment continuat de les factures de la llum, els famosos ‘beneficis caiguts del cel’ o l’invent de l’inexistent deute a les elèctriques.

Ens trobem amb la urgència de substituir les energies brutes per les netes, per minorar el canvi climàtic. I davant d’aquesta apressant necessitat, hi ha dos models. El de les macroplantes depredadores, ubicades a l’Espanya buidada, que implica traslladar l’energia produïda cap a la metròpoli a través de línies MAT que actuen com el cavall d’Àtila per allà on passen... I el model adaptat a l’antropització existent: polígons industrials, edificis públics, habitatges, hivernacles, centres comercials... que segons un recent informe editat per ALIENTE (Aliança Energia i Territori), formada per 200 col·lectius, demostra que hi ha suficients teulades per a instal·lar 181 GW en energies fotovoltaiques, que poden cobrir tot el consum elèctric de l’Estat espanyol. Fet que contradiu els corifeus mediàtics que publiquen a la babalà opinions sense base científica i desmunta les declaracions de Ximo Puig, que pretén situar el debat entre energies fòssils i renovables.

S’ha d’acabar amb les màfies elèctriques, que volen seguir controlant la producció elèctrica obviant els efectes negatius sobre les persones (contaminació electromagnètica), sobre la flora i la fauna (paratges naturals i espècies protegides), la ineficiència de produir energia lluny dels indrets de consum, l’especulació... Necessitem una democràcia energètica basada en la gestió pública i col·lectiva, descentralitzada, de producció lligada al consum i a les necessitats reals, sense efectes negatius sobre el territori i les persones...

I per a guanyar el pols entre democràcia i dictadura energètica cal que els polítics defensen els interessos populars. Res de solucions salomòniques. No hi valen les mitges tintes. El Govern Valencià i el de l’Estat han de demostrar que estan a favor de les persones i del medi ambient, amb fets i no només amb paraules, i sumar-se a una democràcia energètica tan urgent com necessària. Esperem que no ens defrauden, perquè ho podrien pagar molt car electoralment!