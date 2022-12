En mi memoria sentimental “Nunca más”, “Nunca máis”, está unida al chapapote de las playas de Galicia que miles de voluntarios se esforzaron en limpiar dos décadas atrás, como revivíamos hace unas semanas en los especiales sobre el hundimiento del Prestige al cumplirse veinte años de la catástrofe. En “Argentina, 1985” hemos escuchado emocionados otro “Nunca más” como cierre del célebre alegato del fiscal Julio Strassera en el juicio a altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina y título de la canción de la película de la puertorriqueña Kany García. Y estos días, viendo a Miércoles Addams, esas dos palabras aparecen de nuevo como nombre de un colegio para “marginados”, la Nevermore Academy en el original en inglés en alusión al País de Nunca Jamás de Peter Pan. ¿Será en esta fantasía de Tim Burton en lo que piensen los millones de jóvenes que están adorando la serie cuando escuchen esa expresión tan socorrida?

Ese internado se parece a Hogwarts, aunque en lugar de magos y hechiceros, los compañeros de pupitre y cuarto son vampiros, licántropos, sirenas o “hydes” a la espera de un Jeckyll manipulador. A mí que Harry Potter me pilló bastante mayor, me recuerda a la Mansión X, la escuela del profesor Xavier para los superdotados mutantes de X-Men, un lugar donde aprender y sentirse protegidos de los simples humanos, los “normis” en la jerga del spin-off de “La familia Addams”.

“Miércoles” es la serie de habla inglesa más consumida en una semana en la historia de Netflix con 341 millones de horas vistas en los primeros cinco días disponible y quizás cuando lean estas líneas haya superado los mil millones, números que pueden colocarla solo por detrás de “El Juego del calamar” y la cuarta temporada de “Stranger Things” como ficción más vista de la plataforma.

Los ocho episodios protagonizados por la inolvidable hija mayor de Morticia y Gómez agitan la nostalgia de los que disfrutamos de la peculiar familia cuando fuimos niños – ni que decir tiene que vi E.T. el lunes en La 2- y nos dejamos atrapar ahora por cualquier producto narcotizante de lo más diverso, aunque sin llegar al éxtasis de las nuevas generaciones que además se solazan emulando el baile electrizante de Miércoles que para nosotros es un homenaje a Pulp Fiction y que salió así con Jenna Ortega bajo los efectos del COVID. A mí, que no me muevo en TikTok ni estoy para monstruos, me ha llevado a pensar en volver a practicar esgrima, como cuando iba al colegio de los “normis”. Ni yo misma me lo creo.