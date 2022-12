“El obispado me suspendió el libro, tengo ochenta y tres años y he sobrevivido”, confesaba el ibicenco exsacerdote LGTBIQ+, y profesor de Educación Primaria Antonio Roig Roselló durante una de las conferencias en las Jornadas Memoria, civilizaciones y derechos de la Diversidad. Derechos Humanos interculturales y convivencia democrática celebradas en el Colegio Mayor Rector Peset-Universitat de València.

“La policía en Madrid me decía como tenía que andar, no era demasiado viril. En lo de la homosexualidad, en España, hemos sido más papistas que el Papa”, relata el también licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia y autor de la novela Todos los parques no son un paraíso, finalista Premio Planeta en mil novecientos setenta y seis.

¿Hasta cuándo el encono y ataque hacia la visibilización de la diversidad en espacios oficiales, organizaciones religiosas, cuerpos de seguridad y estamentos de poder?

¿Hasta cuándo tanta “hipocresía perversa institucionalizada”? bloguea Ernest, nieto de un brigadista internacional (la decimoquinta de Mahora en Albacete). ¿Hasta cuándo preguntar directa o sibilinamente por la orientación sexual a optantes a plazas del funcionariado policial, judicatura, y demás cargos públicos, sin olvidar empresas que rechazan a demandantes de empleo?

¿Hasta cuándo el Vaticano reprobará a obispos, como los alemanes, por bendecir a parejas homosexuales?

¿Hasta cuándo las terapias de conversión mediante prácticas físicas o psicológicas a personas LGTBIQ+? En Bélgica, Canadá, Brasil, Malta, Argentina, Ecuador y Alemania ¡ya poseen legislación contra tales torturas!

“El yo social del hombre es el reconocimiento que este obtiene de sus semejantes. Somos no solo animales gregarios que gustamos de la proximidad con nuestros compañeros, sino que también tenemos una tendencia innata a hacernos conocer, y conocer con aprobación, por los seres de nuestra especie. Ningún castigo más diabólico podría ser concebido, si fuese físicamente posible, que vernos arrojados a la sociedad y permanecer totalmente desapercibidos por todos los miembros que la componen”, asevera el psicólogo y filósofo neoyorquino William James.

“No tienen piedad”. “Esa tremenda dictadura, demasiado larga, ¿cómo no se lo ha planteado la gente?”.

¿Hasta cuándo financiar, adoctrinar y recrear sectas del odio? “Mira por ahí van dos mariconcetes”, podía oír Roig en las calles españolas. “Yo me creía el único homosexual”. Ahora reconoce que fronteras de toda índole se diluyen y “el mundo se está haciendo cada vez más pequeño”. En su trayectoria vital fueron incontables las perversiones sociales afrontadas. “He tenido que cambiar porque he tenido que vivir”.

La desinformación, herramienta intrínseca a cualquier dogma totalitario, en relación a derechos humanos se ha trasmitido como patrón inamovible encubierta en ritos religiosos mecánicos y en el enaltecimiento del castigo y la culpa. “A los cinco años mi madre me despertaba para ir a misa, mi madre había tenido ocho hijos, yo era el pequeño”.

“Poco a poco fui descubriendo la homosexualidad y me sentí tan monstruoso” confiesa el escritor.

Exiliado en Londres, tras ser expulsado de la orden en la que tomó los hábitos, sus vivencias le inspiraron para novelar. “Trabajé en un hospital mental, unos comedores que tenías que cerrar la puerta cuando salías, era muy peligroso”. Este licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia confiesa sin rodeos que durante su periplo de novicio “estaba en el convento, enclaustrado”.

¡Hasta cuándo negar la líbido y su poliédrica esencia?

“¡Qué bien sabe la perra sensualidad suplicar un trozo de espíritu cuando se le niega un trozo de carne!”. Escribe Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra.

¿Hasta cuándo exorcizar lo que no conviene? ¿Hasta cuándo censurar relaciones, besos en diversidad?

“En el principio fue el beso”, luego vinieron las palabras y la cultura. La conducta de besar es humanamente universal, peculiarmente humana y complejamente humana. Hay animales que besan. Nosotros somos “profesionales”. Ellos besan para coexistir, para relacionarse, para reconocerse, para cuidarse, para tranquilizarse, para protegerse, para “comunicarse”. Nosotros también, pero además hablamos de ello.”, concluye el psiquiatra, escritor y conferenciante cacereño Jesús J. de la Gándara Martín en el ensayo El planeta de los besos.

¿Hasta cuándo los, “mismos códigos culturales”? “La cultura no es saber sujetar un tenedor o un cuchillo, la cultura no es buena ni mala. Hay retroceso de avances culturales y un retorno, eso hace veinte años no pasaba”, comenta Isabel Dudzinski profesora de Comunicación Intercultural de Derechos Humanos. “Ese idioma de que Franco es un caudillo”.

“Por mucho que buceemos hacia el fondo natural de lo humano, siempre hallamos el sello de la cultura mezclando lo adquirido con lo innato; del mismo modo, no hay forma de aislar ninguna actitud o perspectiva cultural que no huela a zoológico, a condicionamiento simiesco. Lo más natural en los hombres es no serlo nunca del todo”, dictamina el francés Jean Jacques Maurice Merleau-Ponty, filósofo fenomenólogo (estudio lógico de las cosas tal cual aparecen).

¿Hasta cuándo tal regresión? “En los ochenta y noventa hubo una eclosión de respeto y libertad”. “¿Por qué queremos cerrar fronteras?”. Estas y otras cuestiones planteaba la citada conferenciante en su turno de palabra afirmando taxativamente que “los derechos no son eternos, tenemos que estar muy, muy pendientes, tengo amigos en Polonia que ya no salen cogidos de la mano, ese retroceso puede ser trágico”. ¿Cómo afectaran estas violaciones de derechos humanos dictadas por políticas nefastas a futuras generaciones?

“En la superficie de todo político hay dos papeles superpuestos, el de vendedor de telas que exalta mercancía y el de actor que representa el papel de hombre sencillo, tan natural como nosotros mismos”, redacta el antifranquista director de escena ovetense, escritor y articulista Gregorio Morán en su obra: Adolfo Suárez. Historia de una ambición.

“Yo la cultura la viví en la calle, me he criado con las prostitutas en Barcelona, llevo sesenta años en la calle”, añadía Tania, mujer transgénero presente en el coloquio, señalando que tenía que prostituirse para poder ganarse la vida. Tania rememora “la gran libertad que desde el setenta y siete al ochenta y cuatro hubo en España”. Replicándole, ipso facto, otro asistente: “¡Hasta el ochenta y cinco iban a prisión (personas LGTBI) por escándalo público, esa época fue la más dura que hubo, no digas que fue la maravilla del mundo!”.

Josep E. Corbí, profesor titular de la Universidad de Valencia y articulista, comunicaba en su obra titulada Un lugar para la moral: “Las necesidades sociales de los individuos pueden también cubrirse a través del odio, la destrucción, el daño y la violencia (…) los juicios morales hablan de nuestra subjetividad”.

El antedicho Ernest colgaría telemáticamente la siguiente referencia a las jornadas sobre diversidad: “Conseguimos rejuntar a un excelente sacerdote activista confesional, a una referente activista profesora internacional y a un humanista intercultural latinoamericano (…) mientras algunos y algunas progresistas se entretienen en ni se sabe que debates”…..

De vuelta con Nietzsche, apuntar lo que decretaría: “Bajo la presión de los juicios cristianos de valor, el instinto sexual se sublimó hasta el amor”.