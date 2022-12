Me gusta la plaza, como dijimos en estas páginas de Levante-EMV el pasado día 24 de agosto, refiriéndonos a las más que renovadas plazas de san Agustín, Ciudad de Brujas-Mercat y de la Reina, sin olvidar la plaza del Ayuntamiento, entonces ya reurbanizada y a punto de conocer su proyecto de peatonalización y reforma final, si bien echábamos en falta la misma celeridad para los proyectos de barrios y pedanías de la ciudad que fueron o son antiguos pueblos. Desde entonces algunos no hemos parado de dar vueltas por las plazas, placer de utilidad pública, y como era previsible, e incluso deseable, otros muchos no han parado de dar vueltas con las plazas, sobre todo, una vez agotado el tema de la Reina, contra el plan elegido para culminar la plaza principal del pueblo valenciano, pues es asunto clásico y de mucha enjundia en cualquier localidad y más si por ende es la capital del País Valencià.

Casi picamos, tras el acueducto trufado de frío y naderías, en la trampa de opinar sobre la constitución de 1978 y su eterna reforma, con los nuevos discursos e indagaciones demoscópicas que nos parecen tan viejos y previsibles, hasta en hurtar el debate republicano, que mueren en que la mayoría quiere, pero no se sabe qué, ni mucho menos cómo ni cuándo: blablablá. Lo de la plaza, que nos sigue gustando, es bastante más interesante: nombre, vegetación, circulación a motor, estatuas y esculturas, fallas, flores, etcétera. Un mundo. Ergo dar una vuelta a la plaza, a las plazas de València, dado que se han multiplicado las obras y proyectos aprobados fuera de la mandorla de Ciutat Vella, no es como dar una vuelta al ruedo, pues en vez de flores y mantillas de domingo caen pedradas y ladrillos, empezando por la oposición al gobierno Ribó-Gómez que critica falta de ejecución, cuando no se vio tanta en una década entera. Una plaza pública, cada plaza, es un locus amoenus en sentido estricto: un paraíso para el caminante y para la socialización con muy variadas formas. En literatura es un lugar ameno donde se desarrollan géneros como el diálogo, el idilio o la égloga, y lo contrario del ascético locus eremus o lugar yermo. En cuanto al nombre, para un servidor está bien como está, pues ser plaza del Ayuntamiento es ser plaza de todos, del pueblo o de la ciudadanía y no de una figura o acontecimiento historicista concreto, por más que uno ejerza ese oficio, ya que siempre gustará a unos y a otros les parecerá infumable con toda seguridad. Así mismo, lo de las estatuas según nuestro criterio no admite discusión, nada de traer hombres a caballo de nuevo y quitar lo que hay, salvo otros tipos de escultura, sin ánimo de ofender a los juristas, reubicando al morellano Vinatea en su plaza, en un museo o donde se considere mejor. Y es que últimamente las estatuas las carga el diablo y en cuanto se lía una protesta suelen acabar, sin ninguna consideración por la calidad artística o emocional, derribadas con sogas al pescuezo, hechas añicos a maza o en mitad de cualquier cauce, lo mismo un burro que un gran profesor como dice el tango. Una barbarie iconoclasta que es triste indicador de la indigencia cultural en la que habitamos a diestra y siniestra, donde ni siquiera las teorías de la postverdad son originales, pues está la secular ley Campoamor: Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira («Dolora», 1846). En nuestra opinión, la idea ganadora del concurso está bien sin cambios y garantiza lo hasta ahora necesario y da a los paseantes y visitantes de los edificios circundantes la seguridad de lo peatonal, manteniendo incluso el paso de vehículos, aunque no a prueba de locos con artilugios.