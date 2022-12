El hidrógeno es un componente del agua, de los hidrocarburos y de los compuestos orgánicos. En la naturaleza no se da libre, sino combinado con otros elementos químicos, especialmente con el oxígeno (agua) y el carbono (hidrocarburos y sustancias orgánicas). Enlazado químicamente con el oxígeno produce una reacción fuertemente exoenergética y forma agua. Es por tanto, una fuente totalmente limpia para almacenar energía, que es el gran problema con el que nos encontramos habitualmente cuando tenemos excedentes de energía.

El hidrógeno verde se extrae del agua, por una reacción fuertemente endoenergética. Es decir, necesitamos una fuente de energía para romper la molécula del agua (electrolisis) y obtener, por un lado, oxígeno que va a la atmósfera; y por otra, hidrógeno que almacenamos como un vector energético, pues no es propiamente hablando una fuente de energía, sino un medio de almacenaje de energía. La eficiencia para la obtención del hidrógeno verde (el que procede del agua) es bastante escasa, del orden del 25%, lo que supone «desperdiciar» el 75% de la energía empleada. Seguramente en el futuro, esta eficacia aumente, pero de momento es lo que hay.

Por otra parte, para almacenarlo en estado líquido y que pueda ser fácilmente transportable, requiere de mucha energía: el hidrógeno es muy ligero, hay que licuarlo a alta presión (700 bares) y baja temperatura (-253º C). Además, es extremadamente volátil (se pierde hasta entre 1-2% diario) e inflamable, por lo que requiere unos requisitos de seguridad elevados para evitar fugas, ya que una chispa, en contacto con el oxígeno, puede producir una explosión. Es también corrosivo y fragiliza los metales, por lo que se requiere de tanques a prueba de choques y capaces de soportar las grandes presiones y bajas temperaturas a las que está sometido el hidrógeno, lo que encarece y hace poco funcional su transporte. No obstante, gracias a la avanzada tecnología en almacenaje, vamos solucionando, de momento grosso modo, estos inconvenientes.

Sin embargo, hay quienes piensan que esta no es la solución «milagrosa» a los actuales problemas energéticos; que son necesarios muchos más estudios y soluciones tecnológicas para que el hidrógeno verde llegue a ser una -no desde luego la única- solución a las dificultades energéticas, si lo que tratamos es de descarbonizar la energía; y que la «fiebre del hidrógeno verde», como se ha puesto de manifiesto en la reciente cumbre de Alicante, de los países mediterráneos, no parece que vaya en buena dirección, porque en el fondo no estamos resolviendo el problema, sino aparentando, lo que se nos da ciertamente bastante bien. No hay que cerrarse, el futuro dirá; pero sería una pena que mientras tanto desperdiciemos recursos, dinero, tiempo, en vías que no están en absoluto claras ni son diáfanas y, en las que no todo es transparente. Y ojalá me equivoque.