Al llarg del dia de hui, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València serà l’escenari d’una jornada acadèmica titulada «La vigència de Joan Fuster» que, organitzada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, mirarà d’aprofundir –amb l’ajuda i complicitat d’un nodrit grup d’estudiosos– en la comprensió de l’ingent treball que desenvolupà l’intel·lectual de Sueca.

D’aquesta manera, el torn d’intervencions s’obrirà amb Antoni Furió, que analitzarà algunes de les peculiaritats de l’obra i la biografia fusterianes que és possible esbrinar a partir de la profusa correspondència que mantingué amb tot tipus de persones. I a continuació, Carme Gregori reflexionarà al voltant de la faceta de lector voraç que caracteritzava l’autor de Nosaltres, els valencians.

Posteriorment, Pau Viciano, Vicent J. Escartí, Ramon Pinyol, Xavi Hernández i jo dissertarem, respectivament, sobre temes com ara: les aportacions de Fuster a la història del llibre; l’interés que li meresqueren l’edat moderna i la mal anomenada Decadència; la invisibilitat de la literatura catalana; el fenomen musical i social de la Nova Cançó; i la valoració que feu de l’obra dels escriptors vuitcentistes Jacint Verdaguer i Teodor Llorente.

De vesprada, Àngel Cano parlarà sobre Fuster i els correctors de la revista Serra d’Or; Mireia Sopena, de l’eloqüent relació que mantingué amb diversos editors; Teresa Muñoz, de la complicitat que va establir amb Max Cahner; i Mireia Ferrando, de la importància que concedí al Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. Finalment, la jornada es tancarà amb una taula redona en què participaran Carme Gregori, Vicent Simbor, Enric Balaguer i Adolf Piquer.

Tres dècades després de la seua defunció, la vida i l’obra de Fuster es manifesten ben vives i palpitants. La seua vigència i transcendència són com més va més innegables, tal com evidencien: d’una banda, les nombroses iniciatives (edicions, estudis, conferències, mostres, documentals...) que darrerament s’han realitzat, i les que encara es portaran a terme en els propers mesos; d’una altra, la magnífica exposició titulada «Joan Fuster en el seu temps», que reflecteix l’època, l’entorn i la personalitat de l’assagista i que es pot visitar al Centre del Carme; i, sobretot, el fet que els governs valencià, català i balear s’hagen posat d’acord per a commemorar, conjuntament, els cent anys del seu naixement. Segur que aquesta darrera circumstància satisfaria Fuster d’una manera àmplia i plena.